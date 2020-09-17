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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر PS5 الجديد من شركة سوني بلايستيشن الرسمية ومواصفاته في المقال التالي
عمر شويل - جدة سعر PS5 ، قامت شركة سوني بالإعلان عن إصدار نسختها الجديدة من سلسلة أجهزة البلايستيشن والمعروفة باسم “بلايستيشن 5” أو PS5، والذي تم الإعلان عن موعد إصداره في الثاني عشر من نوفمبر للعام الحالي، كما قامت شركة سوني بنشر تغريده على صفحتها الإلكترونية على موقع تويتر عبر حساب PlayStation صورة تتضمن نسختين من الجهاز الجديد.
سعر PS5 الرسمي للنسختين الذي تم إصدارهم
قامت الشركة من خلال تغريدها على موقع التواصل الاجتماعي بعرض صورة تضمن سعر PS5 من النسختين الذي سوف يتم إصدارهم والتي تأتي النسخة الأولى منه “الديجيتال” بسعر 399.99 دولار بينما سعر النسخة القياسي 499.99 دولار.
مواصفات بلايستيشن 5 الجديد
قامت شركة سوني بعرض فيديو تشويقي عن نسخة جهاز البلايستيشن الجديد والذي تناول عرض التصميم الخارجي الانسيابي لشكل الجهاز عموماً، كما قامت بعرض كافة الملحقات التي تقبل العمل جهاز البلايستيشن مثل وحدة التحكم اليدوية “ذراع”، سماعة الرأس، نظارة الواقع الافتراضي، وحدة التحكم لألعاب الواقع الافتراضي، كما قامت الشركة بعرض العديد من الألعاب المستحدثة والمتطورة من الألعاب الذي يفضلها الكثير من اللاعبين، كما أعلنت بأن النسخة الجديدة من أجهزة البلايستيشن سوف تعطي للمستخدم تجربة الشعور بسرعة اللعب والتحميل فائق السرعة للألعاب لمتابعيها.
موعد إطلاق أجهزة بلايستيشن 5 للبيع
أعلنت شركة سوني بأن أجهزتها سوف تكون متاحه للبيع بداية من الثاني عشر من نوفمبر للعام الحالي في بعض الدول منها: الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا والمكسيك وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الشمالية، وأنها سوف يكون متاح للبيع في باقي أسواق العالم في التاسع عشر من نوفمبر للعام الحالي.
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