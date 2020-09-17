نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة أبل تعلن عن أسعار جهاز الآيباد الجيل ال6 ومميزات ومواصفات iPad Air في المقال التالي
عمر شويل - جدة شركة أبل تعلن عن أسعار جهاز الآيباد الجيل ال6، قامت شركة أبل أكبر الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا بالتصريح في مؤتمرها الأخير الذي تم عقده يوم الثلاثاء الماضي بالإعلان عن أحدث منتجاتها هذا العام والذي يعد من أفضل منتجات الشركة، وهو جهاز الآيباد الجديد ipad air 4 وكذلك ساعة أبل والسماعات اللاسلكية والمنزلية وأخيرا جهاز الآير تاجز، كما شهد المؤتمر عرض لتصميم كافة المنتجات الحديثة والمعلن عنها، مع ذكر تفاصيل أكثر متعلقة بمميزات الهاتف الذكي آيباد آير 4.
مميزات ومواصفات iPad Air
يتميز جهاز iPad Air A14 Bionic والتي تجعله مميزا عن غيره من أجيال أبل السابقة. بشريحة ذات التصميم
كما أنه متاح بمساحتي تخزين أحداهما 64 جيجا والآخر 128 جيجا بايت، كما انه مميز في شكله لأول مرة نجد هاتف ينزل منه 5 ألوان مختلفة وهي الفضي والرمادي والأخضر والسماوي وأخيرا الذهبي مائل للوردي، وقد أوضحت أبل أن سعر الهاتف والذي يكون مدعوم للواي فاي يبدأ بسعر 600 دولار، بينما الأخر المتاح بالواي فاي ومدعوم Cellular يبدأ بسعر 800 دولار.
كما يمتاز الجهاز أيضا بشاشته ذات ال28 سم Liquid Retina والتي أضيفت لها خصيصا طبقة لتقاوم الانعكاسات، كذلك يقوم الجهاز على العمل بنحو 11 تريليون عملية خلال الثانية الواحدة، كما يمتاز الجهاز بكونه يشمل على منفذ خاص لليو أس بي، وكاميرا أمامية عالية التقنية والدقة 7 ميجا بكسل وكاميرا خلفية 12 ميجا بكسل، كما يتميز بخاصية مكبرات الصوت.
موعد طرح جهاز iPad Air بالأسواق
أما ما ورد بالرد على تساؤلات المستخدمين حول موعد بداية طرح جهاز iPad Air بالأسواق فقد جاء الرد من قبل القائمين عليه أنه من المقرر أن يتم طرح الجهاز مع بدايات شهر أكتوبر المقبل في عدد من البلدان فقط، لتتوالي بعد ذلك طرحه في مختلف بلاد العالم.
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