تعرف على اخر التحديثات في واتس اب ويب وتحديثات واتس اب ويب

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عمر شويل - جدة تعرف على اخر التحديثات في واتس اب ويب، يعد تطبيق الواتس اب بحد ذاته من أحد أهم التطبيقات التي شهدتها الآونة الأخيرة والتي نالت انتشارا واسعا وتمكنت من حصد أكبر قاعدة من المستخدمين خلال فترة قصيرة من مختلف انحاء العالم العربي والعالمي، ومن الجدير ذكره أن تطبيق الواتس اب صمم من قبل عاملين في مؤسسة ياهوو وبعدما لاقي هذا الانتشار تمكن القائمين على فيسبوك وهو من أحد مواقع التواصل الاجتماعي انتشارا حول العالم من شراؤه وضمه إليها مقابل الأرباح، ومن خلال موضوعنا اليوم نتعرف على كيفية إعداد والميزات الجديدة التي توفرت في واتس اب ويب.

متصفح واتس اب ويب

في الآونة الأخيرة الماضية قام القائمين على واتس اب بتمكين المستخدمين من فتح التطبيق من خلال المتصفح الخاص بهم على اللاب والكمبيوتر الشخصي، حيث تمكنت ذلك الميزة من خلال اتباع خطوات معينة من إمكانية متابعة الرسائل النصية والدردشة من خلال المتصفح دون اللجوء على استخدام الهاتف الذكي، إلا أن مشكلة عدم إجراء المقاطع الصوتية والمحادثات الصوتية والمصورة كانت تمثل مشكلة في استخدام التطبيق بالمتصفح إلا أن القائمين على البرنامج قد وعدوا في أخذ تلك المشكلة أو كما أطلقوا عليه بالمقترح في عين الاعتبار على أن يتم إدراكه مع الأيام.

تحديثات واتس اب ويب

وبالفعل شهدت الأيام الماضية جدالا وأقاويل حول قيام القائمين على التطبيق بالبدء في أجراء عدد من التحديثات المتعلقة بتطبيق الواتس اب ليس المتعلق بالهاتف الذكي بل المرتبط بالويب حيث صرحت انه لم يعد سوي القليل من الوقت حتى يتم فرض كافة التعديلات المتعلقة بإجراء المحادثات الصوتية ومكالمات الفيديو من خلال واتس اب ويب، كما ان الواتس اب قامت بتوفير وإضافة عدد من الملصقات والاشكال التعبيرية الجديدة للتطبيق.