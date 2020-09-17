نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات التحديث الجديد للايفون iOS 14 المبهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التحديث الجديد للايفون يمنح المستخدم مميزات رائعة ومبهرة، حيث اصدرت ابل اخيراً نظام iOS 14 لجميع الايفون ابتداءً من ايفون 6s الى الفئات الأعلى، حيث هناك العديد من المميزات التي قدمتها ابل للتحديث الجديد للايفون وبالتالي يمكنكم تحديث الايفون الى الاصدار الجديد iOS 14 بكل سهولة عن طريق الذهاب الى الاعدادت ثم الدخول على “عام” ثم تحديث البرنامج وسوف يظهر التحديث الجديد للايفون ثم “التحديث الآن” ثم يعمل جهاز الايفون على تنزيل التحديث الجديد وتثبيته. مميزات التحديث الجديد للايفون ظهور تنبيهات المكالمات في اعلى قائمة الجوال، وفي حالة عدم الرغبة في الرد على المكالمة يمكنكم ارسالها الى الاعلى لتتحول المكاملة الى صامت وتستمر في تصفح الجوال.

تحريك الأيقونات حيث يمكنك تثبيت أي ايقونة في الصحفات الرئيسية للايفون.

التحديث الجديد للايفون يمنحك القدرة على اخفاء صفحات التطبيقات والاحتفاظ بالتطبيقات الأكثر استخداماً في الواجهة الرئيسية، وبالسحب الى اليسار تظهر لك جيمع التطبيقات التي قمت بإخفائها.

من اهم مميزات التحديث الجديد للايفون هو تسهيلات النقر من الخلف، حيث يمكنك تصوير الشاشة عن طريق النقر مرتين من الخلف على ظهر الجوال، او يمكنك ضبط هذه الاضافة لأي أمر تريده مثل فتح الكاميرا او غيرها من الاجراءات.

امكانية مشاهدة الفيديوهات على الجوال بشكل مصغر مع امكانية الاستمتاع الى صوت الفيديو فقط وانت تتصفح الجوال.

ايضاً من مميزات التحديث الجديد للايفون امكانية تحديد صور معينة فقط للتطبيقات التي تتطلب اذن الدخول الى الصور والوسائط.

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