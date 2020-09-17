نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر جوال iPhone 12 الجديد بالسعودية ومصر والوطن العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة iPhone 12 ، هو أحدث جوال في سلسلة ايفون 12، والذي سوف تقوم شركة آبل الأمريكية بطرحه بالأسواق خلال الفترة القادمة، ومن المتوقع خلال الأيام القادمة أن تعلن شركة آبل، من خلال مؤتمر تعقده عن موعد طرح هواتفها الجديدة بالأسواق، والتي تشمل هاتف iPhone 12 Pro، وجوال iPhone 12 Pro Max، والجوال يتمتع بالكثير من المزايا من أهمها أن الجوال يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، والموبايل مقاوم للغبار والماء، والنتوء سوف يكون أصغر من الإصدارات السابقة، كما يتميز الجوال بأن الكاميرات تم تعديلها، وتطوير وضع الـ Night Mode لكي تعطينا الكاميرات صورة واضحة في الإضاءة الخافتة، وشاشة الجوال تعطينا سطوع أكثر من ممتاز في جميع أوضاع الإضاءة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وسعر جوال ايفون 12 بالسعودية ومصر والدول العربية. المواصفات العامة لهاتف iPhone 12 الجديد الجوال يتمتع بإمكانيات كبيرة ومواصفات ممتازة وهى كالآتي:- الهاتف يأتي مصنوع من الزجاج من الحلف والأمام. أبعاد الموبايل 150.9*75.7*8.3، ويبلغ وزن الجوال 194 جرام. الجوال سوف يأتي باللون الأبيض والأسود. الجوال سوف يأتي بمعالج من نوع Apple A14 Bionic، بتكنولوجيا 7 نانو متر، سداسي النواة. يأتي الجوال بمعالج رسومي من نوع Apple GPU رباعي النواة. الهاتف لا يدعم تركيب كارت ميموري. الجوال يأتي بثلاثة اصدارات من حيث سعة الذاكرة الداخلية الصلبة، الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة مساحتها التخزينية 128 جيجابايت، والإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة سعتها 256 جيجابايت، والإصدار الثالث يأتي بذاكرة سعتها 512 جيجابايت. يأتي الجوال بذاكرة عشوائية سعتها التخزينية 4 جيجابايت، لجميع اصدارات هاتف iPhone 12. سوف يحتوي الجوال على منفذ سماعات 3.5 ملم. الموبايل سوف يحتوي على ميكروفون لمنع الضجيج اثناء التحدث أو تصوير الفيديوهات. الجوال يحتوي على تقنية الصوت Dolby Digital، وتقنية Dolby Atmos. الجوال يحتوي على مكبر صوت ستريو. الموبايل يحتوي على مستشعر التسارع والتقارب، والجيرو سكوب، والبارومتر، والبوصلة. مواصفات شاشة ايفون 12 تحتوي شاشة الهاتف على مواصفات عالية جداً وهى كالآتي:- Advertisements شاشة الجوال من نوع Liquid Retina OLED، تدعم اللمس المتعدد، وتحتوي على 16 مليون لون.

حجم شاشة الجوال تبلغ 6.4 بوصة.

تستحوذ شاشة iPhone 12 على 81.1% من واجهة الهاتف الأمامية.

على 81.1% من واجهة الهاتف الأمامية. دقة شاشة الهاتف 1440*2340 بكسل، بكثافة بكسلات 407 بكسل لكل إنش.

تحتوي شاشة الموبايل على طبقة حماية من الخدوش من طلاء Oleo Phobic.

نسبة الطول إلى العرض في الشاشة 19.5:9.

تحتوي على نغمات حقيقة.

تتميز بالتدرج اللوني الواسع.

درجة تحديث شاشة الجوال 120 Hz. مواصفات كاميرا iPhone 12 يحتوي الجوال على أربعة كاميرات خلفية وكاميرتان أماميتان مواصفاتهم كالآتي:- الكاميرا الخلفية للهاتف رباعية، دقة الكاميرا الأولى 24 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 1.8/F واسعة، والكاميرا الثانية للهاتف دقتها 12 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.4/F واسعة جداً، والكاميرا الثالثة دقتها 5 ميجا بكسل ماكرو، بفتحة عدسة 2.2/F، والكاميرا الرابعة TOF ماكرو.

تحتوي الكاميرات الخلفية لهاتف ايفون 12 على فلاش ليد رباعي.

على فلاش ليد رباعي. تدعم تقنية الـ HDR الخاصة بتصوير الفيديوهات والصور.

تدعم تصوير الفيديو بدقة 2160 بكسل لكل 24، 30، 60، إطار في الثانية، وتدعم التصوير بدقة 1080 بكسل لكل 30، 60، 120، 240 إطار في الثانية.

تدعم التصوير الـ HDR، وصوت ستريو.

الكاميرا الأمامية للهاتف مزدوجة، دقة الكاميرا الأولى 12 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.2/F، والكاميرا الثانية SL ثلاثية الأبعاد.

تدعم التصوير بجودة الـ HDR.

تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 2160 بكسل، وتصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل. مواصفات بطارية ايفون 12 بطارية الهاتف كبيرة تعمل لفترات طويلة أثناء الاستخدام مواصفاتها كالآتي:- سعة البطارية 3046 مللي أمبير. البطارية غير قابلة للإزالة إلا من خلال متخصص أو التوكيل. نوع بطارية الجوال ليثيوم أيون. تدعم البطارية الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويصل الشحن 50% في نصف ساعة. تدعم الشحن اللاسلكي من خلال Qi Wireless Charging – USB Power Delivery 2.0. سعر الجوال بالدول العربية سعر iPhone 12 بالسعودية ومصر والدول العربية وبيان الأسعار كالآتي:- سعر الجوال في المملكة السعودية 4140 ريال سعودي.

سعر الهاتف في جمهورية مصر العربية 17.350 جنيه.

سعر الموبايل في العراق 1309550 دينار عراقي.

سعر الجوال في الهند 83800 روبية.

سعر ايفون 12 في أمريكا 1100 دولار أمريكي.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سعر جوال iPhone 12 الجديد بالسعودية ومصر والوطن العربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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