الصين تكشف عن منافس رخيص الثمن لهواتف هواوي

اشتهرت شركة Tecno الصينية في العامين الاخيرين بإنتاج الهواتف ذات المواصفات الجيدة بأسعار منافسة، ومؤخرا كشفت عن هاتف جديد تطمح من خلاله لمنافسة أجهزة هواوي.
ويأتي هاتف هذه الشركة الجديد Spark Power 2 Air بهيكل أنيق من المعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، مزود بشاشة بمقاس 7 بوصات قادرة على عرض فيديوهات HD+.
ويضمن الأداء الممتاز له معالج MediaTek Helio A22 ثماني النوى بتردد 2.0 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSD.
وزودته Tecno ببطارية بسعة 6000 ميلي أمبير، مزودة بتقنيات خاصة تحميها من التلف وتزيد من عمرها الافتراضي، وبمكبرات صوت توزع الأصوات بصورة ممتازة.
كما حصل الهاتف على منفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ونظام تشغيل مع واجهات HiOS 6.1 المطورة عن "اندرويد-10".
ورغم سعره الرخيض الذي لا يتجاز الـ 115 دولارا فقط، جاء بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (13+2+2+2+2) ميغابيكسل، وبكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.
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