نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر هواوي ميت باد برو Huawei MatePad Pro سعر رائع بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وسعر هواوي ميت باد برو : أصدرت شركة هواوى الصينية تابلت Huawie matepad pro، وذلك لتنافس أيباد آبل برو، وتعتمد من خلال هذه المنافسة على التصميم المشابة، والخامات القوية التى تتحمل الصدمات والإنزلاقات.

تصميم هواوى ميت باد برو

جاء Huawei matepad pro بتصميم مميز، حيث أنه يأتي بحواف دائرية، وشاشة AMOLED بمقاس 10 بوصة، بدقة 2560×1600 Pixle، وتشمل 90% من الوجة الأمامي للتابلت، مع وجود كاميرا سيلفي على شكل ثقب فى الشاشة نفسها بدقة 8 ميجا بكسل، وتوجد فى أعلى على اليمين، وفى الجهة الخلفية للتابلت، توجد كاميرا واحدة بدقة 13 ميجا بكسل، ويوجد أيضا أربع سماعات ستيريو، ويبلغ سُمك الهاتف 7.2 ملم فقط، ويبلغ وزنة 460 جرام، ويتوفر التابلت بالوان متعددة، الأبيض والأسود والأخضر والبرتقالي.

مواصفات هواوي ميت باد برو

يأتي Huawei matepad pro بمواصفات قوية، حيثُ أنه يحمل معالج kirin 990 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا، مع مساحة تخزين 128 جيجا بايت، وتوجد نسخة أخري منه، تأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا، مع ذاكرة تخزين 256 جيجا بايت،ويأتي ببطارية قوية تتحمل الشغل الطويل على التابلت، وتأتي بسعة 7250 ميلى امبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 40 وات، وتدعم أيضاً الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، ويأتي أيضاً تابلت هواوي ميت باد برو بنسخة تعمل بالواى فاي فقط، ويأتي بنسخة أخري تعمل بكل من الواى فاي وشبكات المحمول الجيل الرابع LTE، ويدعم القلم الرقمي، وتوصيل لوحة مفاتيح

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الواجهة ونظام التشغيل هواوي ميت باد برو

يعمل هاتف هواوي ميت باد برو بنظام تشغيل أندرويد 10، مع واجهة أمامية من MIUI10، ويفتقد تابلت ميت باد برو خدمات جوجل، ولكن تعوض هواوي التابلت بالمتجر الخاص بها، وتحميل جميع الخدمات وكأنة لا يفقد شئ من خدمات جوجل، ولكنها من هواوى.

نسخة هواوى ميت باد برو الجيل الخامس

تتوفر نسخة من هواوي ميت باد برو تدعم الجيل الخامس 5g، وتأتي بنفس المواصفات التي ذكرناها، ولكن تختلف بأنها تتوفر نسخه بذاكرة عشوائيه 8 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين 512 جيجا بايت.

سعر تابلت هواوي ميت باد برو HUAWEI MATEPAD PRO

يتوفر تابلت هواوي ميت باد برو بسعر 13800 جنيه مصرى، ويتوفر فى السعودية بسعر 2200 ريال سعودى.