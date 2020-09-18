نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة انشاء حساب ابل apple id على الجوال والحاسوب ماك وويندوز في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة انشاء حساب ابل apple id على الجوال والحاسوب من أهم الطرق التي تُساعد مستخدمي أجهزة وخدمات شركة أبل على إنشاء حسابات خاصة بهم على Apple، ومن ثَم؛ التمكن من الحصول على أي من تطبيقات المتوفرة على متجر آبل ستور العالمي أو الدخول إلى الأي كلاود أو أب ميوزيك أو غيرها، وفيما يلي سوف يتم توضيح طريقة عمل حساب على أبل Apple ID جديد بالتفصيل.

ما هو حساب أبل Apple ID؟

هذا الحساب هو عبارة عن حساب مُستخدم يُمكن من خلاله الوصول إلى جميع خدمات آبل سواء آي كلاود أو متجر التطبيقات App store أو متجر أيتونز iTunes store، أو أبل ميوزيك وغيهم، ومن خلال هذا الحساب؛ يتم الحصول إيميل وكلمة مرور خاصة بالمستخدم يتم استخدامهما في كل مرة من أجل تسجيل الدخول وكل ما يخص معلومات وتفاصيل جهات الاتصال والدفع أون لاين وغيرهم من الخدمات المقدمة من آبل.

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انشاء حساب ابل على الجوال

يُمكننا الإجابة على سؤال كيف اسوي حساب ابل على الجوال آيفون من خلال اتباع الخطوات التالية:

من على الموبايل الهاتف الجوال الآيفون أو على الأيباد أو الأيبود تاتش يتم الدخول إلى Apple ID.

ثم يتم الضغط على (إنشاء حساب Apple ID مجاني).

يتم إدخال تاريخ الميلاد، وإدخال الاسم ثم الضغط على (التالي).

سوف يطلب الموقع هنا إدخال بريد إلكتروني، ويُمكن اختيار (استخدام بريدك الإلكتروني الحالي).

كما يُمكن الضغط على (بريد iCloud مجاني).

يتم استكمال باقي خطوات إنشاء حساب أبل إلى أن يتم إتمام إنشاء الحساب بنجاح.

طريقة انشاء حساب ابل على الحاسوب

يُمكن عمل حساب أبل Apple ID على الحاسوب سواء ماك أو ويندوز عبر الخطوات التالية:

طريقة عمل حساب ابل ويندوز

تنزيل برنامج ايتونز iTunes المتوافق مع نظام تشغيل ويندوز أحدث إصدار.

بعد تنصيب البرنامج على الجهاز، يتم الضغط على أيقونة البرنامج لفتح الصفحة الرئيسية.

من الصفحة الرئيسية؛ يتم الضغط على (الحساب) ثم الضغط على تسجيل الدخول.

يتم هنا أيضًا اختيار (إنشاء Apple ID جديد).

الموافقة على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية.

يجب الآن البدء في ملء نموذج إنشاء حساب Apple ID الجديد، وسوف يصبح عنوان البريد الإلكتروني الذي يتم إدخاله هو عنوان Apple ID الجديد الخاص بالمستخدم.

يجب إدخال أسئلة الحماية وأمان الحساب بدقة.

بعد الانتهاء؛يتم الضغط على متابعة (ربما تظهر هنا رسالة أن عنوان البريد الإلكتروني مرتبط بحساب اب بالفعل؛ وهنا يمكن الضغط على متابعة بالحساب الحالي).

يُمكن إدخال معلومات بطاقة الائتمان من أجل استخدامها عند إتمام أي عملية شراء ويمكن تأجيل هذه الخطوة لحين الحاجة الى الشراء أون لاين عبر الحساب.

يتم فحص البريد الإلكتروني، والضغط رسالة تفعيل الحساب، ومن ثَم؛ يكون حساب Apple ID الجديد قد تم إنشاؤه بنجاح.

إنشاء حساب أبل على Mac

يتم فتح حساب App store على جهاز الكمبيوتر المزود بنظام تشغيل الماك.

اضغط على (تسجيل دخول) ثم (إنشاء حساب Apple ID).

في حالة عدم ظهور خيار إنشاء حساب جديد، يجب التأكد من تسجيل الخروج من الأي كلاود.

يلي ذلك تأكيد الموافقة على الشروط والأحكام، والبدء في ملء نموذج إنشاء حساب ابل.

الضغط على متابعة والبحث عن رسالة تاكيد الحساب على عنوان البريد الإلكتروني المستخدم.، يتم الضغط عليها ومتابعة عملية تأكيد وتفعيل الحساب الجديد.

وبعد الانتهاء من طريقة انشاء حساب ابل apple id على الجوال والحاسوب أيضًا ماك وويندوز؛ سوف يكون هذا الحساب الجديد هو المعمول به والمستخدم عند الرغبة في الحصول على أي من خدمات أبل سواء متجر أبل أو الأي كلاود او الأيتونز أو أي خدمات أخرى متوفرة من خلال شركة Apple.