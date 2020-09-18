إليك السبب الذي يجعل هاتف Huawei Mate 40 الجديد فاشل

جميع الشركات التقنية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية تعمل دائما و باستمرار على اطلاق نسخ جديدة من هواتفها الذكية بمواصفات افضل و امكانيات أعلى ، و تتنافس هذه الشركات في ما بينها من أجل القيام باطلاق هواتفها للوصول الى شريحة كبيرة جدا من المستخدمين و الجمهور في أسرع وقت .

و مؤخرا فقد تم تداول الكثير من الأخبار عن سلسلة هواتف Huawei Mate 40 الجديدة و هي تابعة لشركة هواوي ، و هذا الهاتف كما يشاع عنه من بين أقوى الهاتف الذكية حاليا على مستوى العالم و كان من المتوقع ان تحقق هذه السلسة نجاح كبير للغاية و لكنها للأسف قد تفشل فشلا ذريع .

و السبب في توقع فشل سلسلة هواتف Huawei Mate 40 هو خبر مسرب أكد على أن شركة هواوي لن تستطيع تزويد جميع موزعيها في جميع انحاء العالم بالهاتف و ذلك نظرا الى كونها تواجه صعوبة في انتاج الهاتف بكميات كبيرة .

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و ذلك نظرا لأن دونالد ترامب يعرقل تعامل هواوي مع الشركات الأمريكية ، و هو الشيء الذي سوف يجعل هواوي تتأخر بضعة أشهر ريتما تجعل هاتفها متاح لجميع الموزعين .

و المشكلة تكمن أنه خلال هذه البضعة أشهر سوف تكون شركات أخرى مثل OnePlus أو Google أو Samsung أو شاومي و غيرهم قد قاموا بإطلاق هواتف أخرى جديدة قد تكون إمكانياتها أفضل من Huawei Mate 40 مما سوف يؤدي بالهاتف إلى مقبرة الماضي قبل ان يحصل على فرصة انتشاره و ظهوره .

و تجدر الإشارة أن الهاتف يحتوي على مزايا مهمة منها كاميرا أساسية بـ 4 أو 5 عدسات تضم عدسة بدقة 108 ميغابيكسل ، كما يأتي بشاشات منحنية إضافة الى كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغابيكسل ، الى جانب انه يحتوي على قلم ذكي و يأتي مع ذاكرة عشوائية بسعة 10 جيجابايت .