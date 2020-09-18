حمّل الآن النسخة الأسرع و الأخف من تطبيق Instagram

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يعتبر تطبيق انستغرام واحدا من بين اكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي شهرة على الاطلاق ، و ان كنت تتوفر على حساب في انستغرام و تستعمله على هاتفك و تعاني احيانا مشاكل سواءا من اجل تشغيله بحيث يتشنج أو ربما تلاحظ أنه بطيء فقد يكون السبب هو أن هاتفك ليس ذو امكانيات عالية بالتالي يجب أن تقوم بتحميل النسخة الاسرع و الاخف التي سوف نشاركها معك في هذه التدوينة .
في وقت سابق قامت شركة فيس بوك باطلاق النسخة الجديدة من انستغرام و اطلقت عليها اسم Instagram Lite ، و هي النسخة الموجهة لأصحاب الهواتف الذكية البسيطة أو التي تحتوي على امكانيات ضعيفة ، و لكن لسبب ما قامت فيس بوك بحذف التطبيق من متجر جوجل بلاي لبضعة اشهر .
و الآن قد تمت عودة تطبيق Instagram Lite ، و يمكنك تحميله و الإستفادة منه ، و هو تطبيق مشابه تماما للآنستغرام العادي و لكن فقط الميزة هنا أنه لا يتطلب موارد عالية ، وخفيفة و سريع جدا ، و هو مصمم ليلائم الهواتف الضعيفة لذلك تم تسريعه و جعله اقل حجما كي لا يؤثر على هاتفك الذكي .
بعد تحميل تطبيق انستغرام لايت في نسخته الخفيفة ما عليك سوى تسجيل الدخول و البدء في تصفح حسابك على التطبيق ، و للإشارة فإن التطبيق رسمي و متاح من فيس بوك و هي الشركة المالكة لتطبيق آنستغرام .
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