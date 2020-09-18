نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر بلايستيشن 5.. PlayStation5 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يأتي الجيل التاسع من وحدات التحكم في الألعاب لعام 2020 ويترأسها جهاز PlayStation 5 من شركة سوني، إليك مواصفات وسعر بلايستيشن 5 (PlayStation5) التي صرحت عنها الشركة.

تصميم بلايستيشن 5

جاء تصميم الجهاز طويلا وضيقا وأبيض مع خط أسود في الوسط وحوافه منحنية، وشكله يمثل تناقضا كبيرا مع شكل Xbox Series X المكعب. الجهاز يمكن استخدامه أفقيًا، ولن يضطر إلى الوقوف رأسيًا للعمل.

تصميم ذراع التحكم في بلايستيشن 5

قبل أن تكشف سوني عن تصميم جهاز بلايستشن 5 كشفت عن وحدة تحكم DualSense التي ستصاحبه، إنها تحافظ على نفس التصميم العام الذي تستخدمه لوحات ألعاب DualShock التي استخدمتها سوني منذ بداية تصنيع البلاي ستيشن الأصلي ولكنها في هذا العام مستدير وبيضاء، وأكثر جمالًا من الإصدارات السابقة.

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مواصفات وسعر بلايستيشن 5

لقد تناولت سوني بالتفصيل المواصفات الداخلية لجهاز PlayStation 5 وهي مواصفات مثيرة للإعجاب. يتميز PS5 بوحدة معالجة مركزية AMD Zen 2 ثمانية النواة مقترنة بوحدة معالجة رسومات Radeon مخصصة، مما يمنحها تتبع الأشعة وقدرات العرض بدقة 4K.

تتميز وحدة المعالجة المركزية أيضًا بوحدة صوت ثلاثية الأبعاد تدعم الصوت الموجه مثل Dolby Atmos (أو 360 Reality Audio من سوني) ، مما يسمح للألعاب بتوليد صوت في الأمام والخلف وعلى الجانبين وحتى فوق المشغل (بافتراض أن السماعات المناسبة / يتم استخدام سماعات الرأس). سيتم تشغيل كل ذلك من خلال ذاكرة GDDR6 بسعة 16 جيجابايت.

أما عن سعر بلايستيشن 5 فمن المتوقع أن يكون السعر قرابة 500 دولار مريكي، وهو أكثر بمئة دولار من الإصدار السابق من بلاي ستيشن، وسيتم بيعه في نهايات عام 2020 في المتاجر الموزعة لمنتجات سوني مثل مكتبة جرير وموقع سوق التابع لأمازون.