نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة سوني .. أهم مميزات زراع بلايستيشن ٥ وخصائصه المذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مميزات زراع بلايستيشن ٥ من أهم الكلمات البحثية التي استخدمت بالفترة الأخيرة بعدما أعلنت شركة سوني عنه، فقد حرصت الشركة على توضيح كافة التفاصيل الخاصة بمنتجها الجديد الذي يعتبر من أفضل ما قامت بإنتاجه لهذا العام، لأنها غيرت في تصميم زراع التحكم عن التصميمات المعتادة عليها منذ ربع قرن.

مميزات زراع بلايستيشن ٥ وخصائصه المذهلة

يمتاز الزراع بأنه يحتوي على موصفات ذات حساسية للمس والسمع عاليتين.

يحتوي على شكل انسيابي وبسيط.

يمكنك أن تتمتع بتسجيل أو باستخدام صوت واضح ذو جودة عالية دون أن تستخدم لسماعات.

يحتوي الزراع علي تقنية جديدة لتمنح ردود فعل واقعية بدلا من التقنية القديمة التي تسمي Rumble.

خصائص زراع بلايستيشن ٥

تتوافر باليد الكثير من الخائص الإيجابية التي تجعله من أكثر الأنواع استخداما وطلبا بالأسواق وذلك من خلال الخصائص التالية:

قامت الشركة بتوفير بعض التعديلات الرائعة على الزراع من بينها أنها ذات ردود فعل جديدة عن السابقة التي قد تمثلت في استبدال الحركات الاهتزازية به إلى أخري تعتمد على تفاعل اللمس.

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حرصت الشركة على إضافة خاصية جديدة وهى تتمحور في مدخل اليو أس بي سي المستخدمة لأول مرة.

أخذت أزرار اللعب شكل حرفي البي والأس التي قد ميزته عن غير من الأنواع السابقة له.

اضافت الشركة زر creat بزراع التحكم؛ مما يمنح اللاعبين فرصة مشاركة محتوي اللعبة مع مستخدمين منصات الفيديو مثل يوتيوب.

تصريحات شركة سوني عن زراع بلايستيشن ٥

تعتبر شركة سوني من أكثر الشركات التي تعمل على إتاحة الكثير من التصريحات المتعلقة جميعها بأن توفر لك منتج مميز عن باقي الإصدارات الصادرة من قبله.

أكدت الشركة على أنها ستقوم بعرض كافة المعلومات الخاصة بالزراع والجهاز الأساسي من موصفات ومميزات ومراجعات متعلقة به خلال وقت قريب.

أكدت الشركة على تنظيم جميع معلومات منتجاتها من أسعار ومواعيد الإصدار التي ستتيح خلالها عروض أسعار التي قد ستمكنك من التعرف على ما إذا كانت مناسبة لإمكاناته أم لا.

بالنهاية قد عرضنا أغلب تفاصيل مميزات زراع بلايستيشن ٥ وخصائصه المذهلة