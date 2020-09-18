إليك أفضل 3 تطبيقات للتمرن في المنزل و تضخيم العضلات ( آيفون )

في تدوينات سابقة تحدثنا عن بعض التطبيقات التي يمكن أن تستعملها من أجل القيام بالحصول على لياقة عالية من خلال التمرن و ممارسة الرياضة في المنزل فقط ، و لكن أغلب التطبيقات التي تحدثنا عنها كانت موجهة فقط لمستعملي هواتف نظام تشغيل الآندرويد .

لذلك في هذه التدوينة اليوم سوف نتحدث عن نفس الأمر و لكن سوف نجعله مخصصا لمستخدمي هواتف شركة آبل اي الآيفون .

1 – تطبيق Daily Workouts Fitness Trainer

أول تطبيق معنا هو Daily Workouts Fitness Trainer ، و هو عبارة عن مدرب شخصي يومي ، حيث يمكنك الاستعانة به من أجل القيام يوميا بتمارين منزلية منظمة و متواصلة .

حيث يوفر لك التطبيق كل يوم بعض التمارين التي يجب عليك اتباعها للوصول الى الجسم المثالي الذي ترغب في تحقيقه .

تحميل تطبيق Daily Workouts Fitness Trainer

2 – تطبيق Daily Butt Workout – Trainer

من بين اشهر تطبيقات التمرن من المنزل هو هذا التطبيق ، حيث يتسعمله العديد من مستخدمي الآيفون ، و ميزته أنه يوفر لك تمارين تستهدف العضلات و تساعد على اكتساب اللياقة و الليونة .

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و إن كنت تعاني من بعض الام في المفاصل فتأكد أنه سوف يفيدك بشكل كبير ، لأنه يوفر لك تمارين تعالج بعض المشاكل الصحية و خصوصا ان كنت تعمل في وظيفة مكتبية او لا تتحرك كثيرا .

تحميل Daily Butt Workout – Trainer

3 – تطبيق All Out Studio

إن كنت تهدف الى اكتساب بنية عضلية قوية و تضخيم عضلاتك و لكن في المنزل فقط فهذا التطبيق : All Out Studio ، هو ما يجب ان تستعمله .

حيث يوفر لك تمارين رياضية تستهدف تضخيم العضلات و مع المواظفبة عليها بشكل يومي و مع التغذية السليمة تأكد أنك سوف تلاحظ فرقا كبيرا قبل و بعد استخدامه .

تحميل All Out Studio