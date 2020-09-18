نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوبو تعلن عن أقوى هاتف فى العالم Oppo Find X2 Pro في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة أوبو دائما ما تقدم كل ما هو جديد ومميز لعملائها، واليوم تعلن عن أقوى وأفضل هواتفها Oppo Find X2 Pro والذي أكدت الشركة على دقة شاشته، وأيضاً أداء الهاتف من شركة كوالكم، وكاميرا جاءت بها لتنافس الشركات الأخرى فى دقت الصورة ووضوحها، وغيرها من المميزات الأخرى الكثيرة التي سنوضحها لكم من خلال هذا المقال.

مواصفات هاتف Oppo Find X2 Pro

يوفر الهاتف إمكانية استخدام شريحتين اتصال من الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

يدعم الـ NFC.

وزن الهاتف 217 جرام للخامة البلاستيك، بينما 200 جرام للخامة الجلد.

يتميز الهاتف بأنه مقاوم للماء والغبار، فهو مقاوم للماء لمدة 30 دقيقة وذلك على بعد متر ونصف أسفل الماء.

مساحة الهاتف512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت.

أداء الهاتف قوي فهو يستخدم معالج من شركة كوالكم من نوع Snapdragon 865 بتكنولوجيا 7 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 650.

كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

كاميرا خلفية ثلاثية، الأولي بدقة 48 ميجا بيكسل تدعم المثبت البصري وهي الأساسية، الثانية بدقة 13 ميجا بيكسل مخصصة لتقريب، والثالثة بدقة 48 ميجا بيكسل مخصصة لتصوير الواسع بالإضافة لفلاش ثنائي من نوع ليد فلاش.

الهاتف يتميز بعزل الضوضاء والضجيج من خلال الميكروفون الثانوي.

سماعات خارجية بصوت ستيريو.

يدعم الهاتف خاصية الأمان من خلال بصمة الأصبع على الشاشة.

من ضمن الخدمات الأخرى المتوفرة بالهاتف “واي فاي، بلوتوث، جي بي أس لتحديد الموقع،منفذ الـ USB”

بطارية الهاتف قوية تسع 4260 مللي أمبير، مع شاحن سريع بقوة 65 واط.

نظام التشغيل اندرويد 10

ألوان هاتف Oppo Find X2 Pro

متوفر الهاتف بلونين فقط وهم:

اللون الأسود “بخامة سيراميك”

اللون البرتقالي ” بخامة جلد”.

سعر هاتف Oppo Find X2 Pro

بلغ سعر هاتف أوبو الجديد 19500 جنية للنسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام، ليصبح م اغلى هواتف شركة أوبو حتي الأن وأفضلهم من حيث الخدمات والمميزات التي أشتمل عليها الهاتف الجديد.

وبذلك نكون قد عرضنا عليكم مواصفات هاتف Oppo Find X2 Pro والتي اشتملت على المميزات والعيوب الخاصة بالهاتف، بالإضافة لإلوان الهاتف الجذابة التي توفر بها، وأيضاً سعر الهاتف الذي جاء بسعر غالي مقارنتاً بأسعار الهواتف الأخرى الموجودة بالسوق.