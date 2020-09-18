نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إصدار بلايستيشن 5 ومواصفات وسعر بلايستيشن 5 playstation في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إصدار بلايستيشن 5 ومواصفات وسعر بلايستيشن 5 playstation أعلنت أخيراً شركة سوني وكشفت عن النسخة الجدبدة من بلايستيشن 5 playstation 5، ونشرت سوني مقطع فيديو للجهاز، وأوضح هذا الفيديو أن الجهاز يختلف كثيراً عن تصميم الأجهزة التي سبقتة.

تصميم جهاز بلايستيشن 5 playstation 5

إختلف تصميم playstation 5 عن تصميم الاصدار الرابع الذى سبقة، وجاء باللونين الأبيض والأسود، وأختلف أيضاً، بزواياه البارزة، وأتي أيضاً بتصميم أيدي التحكم مقارب للاصدار الرابع، ولكن بشكل أحدث كثيراً، وحيث دعمت سوني الجهاز بحامل، يمكنك من خلاله، إستخدام الجهاز أفقياً او رأسياً.

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مواصفات بلايستيشن 5 ps5

أولاً نبدأ بالمعالج، حيث جاء بلايستيشن 5 بمعالج AMD Zen 2، ثماني النواة بتردد 3.5 جيجا هرتز، وحين نتكلم عن معالج الرسوميات، فأنه جاء بمعالج رسوميات AMD radeon RDNA، بأداء يصل إلى 10.3 تيرافلوبس، وأتي بذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 16 جيجابايت، من نوع GDDR6، بمعدل نقل بيانات 448ميجابايت/الثانية، ويأتي بمساحة تخزين بسعة 825 جيجابايت، ويدعم التوصيل بشاشات بدقة 4k، ويدعم أيضا التوصيل بشاشات بدقة 8k، ويدعم أيضا بلايستيشن5، ذاكرة تخزين إضافية عبر منفذ USP، ولكنها صممت فى الغالب لألعاب Ps4، لأنها ستكون أبطأ نوعاً ما، ويدعم ps5 محرك أقراص، يدعم تشغيل الأقراص حتي سعة 100 جيجابايت، وأكدت سونى أن جهاز بلايستيشن 5، سوف يدعم خاصية Dolby atoms، وهو نظام خاص للصوت، حيث يمكنك الحصول على دقة عالية من الصوت، وبشكل ثلاثي الأبعاد، وأيضاً بالنسبة للألعاب، من المتوقع ان تركز سوني على منصة الألعاب السحابية، والتي تقوم على الإشتراك، وأمكانية اللعب عن بُعد.

ملحقات بلايستيشن5 ps5

وقالت شركة سوني أيضاً، أن الجهاز يأتي معة ملحقات إضافية، منها وحدة شحن كاملة لذراع التحكم للجهاز، وأيضا كاميرا HD جديده، وسماعه لاسلكية بتصميم مميز، وأيضاً ريموت كنترول للتحكم عن بُعد فى الوسائط.

سعر وموعد إصدار بلايستيشن 5 PS5

وقالت سونى أن جهاز Playstation 5 سوف يتوفر بسعر 499 دولار أمريكي مما يعادل 7900 جنيه مصرى, وسوف يتوفر فى السعودية بسعر 2100 ريال سعودى، وقالت سوني أن الجهاز سوف يتوفر نزولة فى يوم 12 من شهر نوفمبر، فى أمريكا واليابان وكندا والمكسيك، وقال سوني سيتوفر فى الأسواق العالمية، فى يوم 19 من نفس الشهر.