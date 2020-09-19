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هيونداي تستعد لإطلاق سيارة شبابية واقتصادية

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تتحضر شركة هيونداي لطرح نموذجها الأحدث من سيارات i30 بتصميم يستهوي عشاق المركبات الشبابية الأنيقة.

وبالنظر للفيديوهات التي انتشرت للسيارة المنتظرة نلاحظ أنها ستأتي بهيكل هاتشباك انسيابي ومميز، يشبه إلى حد ما هياكل i30 الحالية، لكن بتعديلات تمنحه لمسة رياضية جذابة وطابعا هجوميا بعض الشيء.

وستطرح السيارة الجديدة باسم i30 N، كما ستتميز بشبك أمامي عريض مع فتحات هوائية كبيرة، وبمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنيات LED، وزوج من فتحات العوادم الكبيرة المطلية بالكروم، وعجلات رياضية بمقاس 19 إنشا.

وستحصل واجهة القيادة في هذه المركبة على شاشتين، واحدة قبالة السائق بمقاس 7 بوصات تعمل كلوحة عدادات إلكترونية، وأخرى تعمل باللمس بمقاس 10.5 بوصة مثبتة في منتصف الواجهة، يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا ومراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات، كما يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية.

ومن المفترض أن تحصل هذه المركبة على معدل تسارع أكبر مقارنة بسيارات i30 الحالية، وأن تطرح بنوعين من المحركات، محرك توربيني بسعة 2.0 ليتر وعزم 250 حصانا، ومحرك توربيني بنفس السعة يعمل بالبنزين، قادر على توليد عزم يعادل 275 حصانا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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