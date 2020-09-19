نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آبل وون تطلق خدمة اشتراكات جديدة بحزم متعددة في خدمات أبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت شركة آبل عن إطلاقها خدمة اشتراكات جديدة وبحزم متعددة في “أبل وون” التي تتيح لمستخدميها الاشتراك في خدمات مختلفة مقال اشتراك واحد.

خدمات ميزة آبل وون المتعددة

وتتوفر في خدمة Apple one العديد من الخدمات؛ وهي ابل ميوزيك، وأبل تي في بلس، وابل نيوز بلس، وابل آركيد، وآيكلاود المختصة بتخزين الملفات المختلفة كما توفر الشركة لعملائها العديد من الخيارات للجمع بين هذه الخدمات المتوفرة في حزم أبل وون.

باقات أبل ون المختلفة

وتصدر خدمة Apple one ب 3 باقات مختلفة، وهي الفردية، والممتازة، والعائلية ولكل باقة عدد من المميزات؛ حيث تمنح الحزمة الفردية لمستخدميها إتاحة الاشتراك في خدمات أبل المتعددة مثل ميوزك، وتي في بلس وأركارد بالإضافة إلى توفير 50 جيجا بايت في خدمة أكلاود ” Apple one” بسعر 14.95 دولار أمريكي شهريًا.

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في حين تتضمن الباقة العائلية نفس الخدمات المذكورة في الأعلى بالإضافة إلى توفير مساحة 500 جيجا بايت في خدمة iCloud باشتراك شهري 19.95 دولار بينما تتضمن الباقة المميزة نفس الخدمات؛ ولكن توفر مساحة 2 تيرا بايت في خدمة iCloud وخدمتي أبل نيوز بلس وأبل فتنس بلس المختصة باللياقة البدنية مقابل اشتراك شهري 29.95 دولار.

خدمة Fitness Plus

هي أحد الخدمات الجديدة التي سوف تصدرها شركة أبل لمستخدميها قبل نهاية العام الجاري، وتشمل العديد من الدروس الافتراضية لتمارين العديد من التمرينات الرياضية مثل رياضة اليوجا، وركوب الدراجات، وتمارين القوة، والجري إلى جانب أنواع مختلفة من التدريبات.

وسوف تتوفر الخدمة لمستخدمي أجهزة الأيفون والأيباد مقابل اشتراك شهري 9.99 دولار أمريكي

والجدير بالإشارة أن شركة أبل قد أطلقت في الأيام الماضية التحديث الجديد لنظام تشغيلها وهو IOS 14؛ الذي يوفر مميزات جديدة لجميع منتجاتها الذكية سواء كانت أيفون أو آيباد مثل تحديثات للمحادثات الجماعية.