قراصنة يتسببون في وفاة إمرأة بعد إختراقهم لمستشفى

منذ فترة طويلة و أحد الفيروسات المنتشرة بشكل كبير جدا هي فيروسات طلب الفدية ، حيث يقوم القراصنة باستهداف بعض الأنظمة في بعض المؤسسات ثم يقومون باختراق اجهزهتها و تشفير كل البيانات و يطالبون بمبلغ مالي من أجل فك التشفير على البيانات .

و لكن الحادثة التي وقعت هذه المرة لم تؤدي فقط الى اختراق الاجهزة بل تطورت الى ان تتسبب في وفاة سيدة طاعنة في السن ، حيث قام أحد القراصنة باختراق نظام معلوماتي لجامعة المانية تدعى هاينريش هاينه (Heinrich Heine) ، و طالبها بفدية .

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و لكن ما اغفل عنه القراصنة هو أن الجامعة لديها مسشتفى تابع لها مرتبط ايضا بنظامها و هو الشيء الذي ادى الى توقف كل الاجهزة في المسشتفى مما ادى الى حدوث حالة طوارئ في المسشتفى أدت ألى عجز المستشفى عن استقبال و معالجة المرضى الذين يعانون من اوضاع صحية خطيرة .

و كان من بين المرضى سيدة حالتها عاجلة لم يستطيع المستشفى انقاذها عبر الاجهزة لانها متوقفة مما جعله مضطرا الى نقلها لمستشفى آخر و لكن للأسف فقد تعرضت السيدة للوفاة .

و قد تواصلت الشركة مع المخترقين لتنبيههم أن اختراقهم لم يؤثر على الجامعة فقط بل ايضا على المستشفى و اوضحت لهم كون المرضى يعانون بسبب توقف الاجهزة و هو الشيء الذي جعل القراصنة يقومون بمنح الشرطة رمز فك التشفير دون الحصول على الفدية .

و قد أوضح أحد خبرا الأمن و الحماية Beau Woods :

أن المستشفيات تعاني من مشكلة عويصة لكون أنظمتها ضعيفة و يجب عليها تطويرها لحماية المرضى من مثل هذه الاختراقات التي يمكن أن تنجم عليها عواقب للأسف وخيمة .