نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر وموعد طرح ايفون 12 برو ماكس بالسعودية والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون 12 برو ماكس ، هو أعلى نسخة من هواتف ايفون 12 الجديدة، والتي من المقرر أن تقوم شركة آبل الأمريكية بالإعلان عن موعد طرحها بالأسواق خلال الأيام القادمة من شهر سبتمبر 2020م، وتشمل هذه السلسلة من الجوالات iPhone 12، وهاتف iPhone 12 Pro، وجوال iPhone 12 Pro Max، يعتبر أغلى نسخة من الهواتف، لاحتوائه على الكثير من المزايا والإمكانيات، ومن أهم هذه المزايا أن الجوال يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس 5G، كما يحتوي على ذاكرة داخلية كبيرة، نستطيع من خلالها تحميل كل الملفات والألعاب والبرامج الثقيلة، ويحتوي على كاميرات غاية في الدقة، تعطينا صور وفيديوهات واضحة ورائعة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وسعر ايفون 12 برو ماكس بالسعودية والدول العربية.

مواصفات ايفون 12 برو ماكس الجديد

الجوال يحتوي على مواصفات كبيرة من حيث نظام التشغيل وجودة التصنيع وهى كالآتي:-

يأتي الجوال بأحدث نظام تشغيل IOS 14 من شركة آبل. الجوال يحتوي على خدمات الدفع الإلكتروني الفيزا كارد، والماستر كارد، ونظام الـ AMEX Certified. يأتي الجوال مقاوم للماء والغبار بمعيار IP67، حتى واحد متر تحت الماء لمدة نصف ساعة. واجهة الموبايل الأمامية مصنوعة من الزجاج Corning Gorilla، وظهر الجوال مصنوع من نفس الزجاج، ويحتوي الجوال على إطار مصنوع من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ. الجوال يأتي بألوان عديدة الرمادي، والذهبي، والأزرق، والفضي. الجوال سوف يحتوي على مستشعرات عديدة مثل مستشعر الإضاءة المحيطة، والتسارع والتقارب، والبارومتر، والدوران. موبايل iPhone 12 Pro Max يأتي بمعالج قوي من شركة آبل يطلق علية اسم Apple A14. سوف يحتوي الجوال على ذاكرة عشوائية كبيرة سعتها التخزينية 6 جيجابايت. الهاتف سوف يأتي بثلاثة إصدارات من حيث حجم الذاكرة الداخلية، الإصدار الأول يأتي بسعة 128 جيجابايت، والإصدار الثاني يأتي بذاكرة سعتها 256 جيجابايت، والإصدار الثالث سوف يأتي بذاكرة سعتها 512 جيجابايت. الجوال يقوم بتشغيل جميع الشبكات، شبكة الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس. الموبايل يحتوي على منفذين لتشغيل شريحتي اتصال في نفس الوقت من نوع Nano SIM. الجوال يدعم تشغيل واي فاي بترددات a/b/g/n/ac/ad، ويدعم تشغيل الهوت سبوت، والـ WI-FI Direct. الهاتف يدعم أحدث إصدارات البلوتوث الإصدار الخامس 5.0، ويدعم الـ A2DP، والـ LE. يدعم الهاتف تحديد المواقع الجغرافية، ويدعم أنظمة الملاحة المختلفة. الجوال يدعم تشغيل راديو FM. صوت التنبيهات في الهاتف، WAV، وMP3، وصوت الاهتزاز. الموبايل يدعم منفذ 3.5 ملم. الهاتف سوف يحتوي على ميكروفون لمنع الضوضاء أثناء استخدام الجوال. يحتوي الجوال على مكبر صوت ستريو. يحتوي الهاتف على صوت دولبي أتموس.

مواصفات شاشة iPhone 12 Pro Max الجديد

تأتي الشاشة بحجم كبير تجعلنا نشاهد الصور والفيديوهات بكل وضوح مواصفاتها كالآتي:-

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حجم شاشة الجوال تبلغ 6.7 بوصة.

شاشة هاتف ايفون 12 برو ماكس من نوع Super Retina XDR OLED.

من نوع Super Retina XDR OLED. تدعم الشاشة خاصية اللمس المتعدد، وتحتوي على 16 مليون لون.

دقة الشاشة 1242*2688 بكسل.

تدعم الشاشة أبعاد العرض الجديد 19.5:9.

كثافة البكسلات 442 بكسل لكل بوصة.

الشاشة تحتوي على زجاج مقاوم للخدوش، وتحتوي على طلاء مضاد للالتهابات.

معدل تحديث شاشة الهاتف 120Hz.

تحتوي الشاشة على التدرج اللوني الواسع.

تحتوي على نغمات حقيقية.

الشاشة تدعم الـ HDR10+.

مواصفات كاميرات الجوال

تحتوي كاميرات جوال ايفون 12 برو ماكس على امكانيات كبيرة وتعطينا صور دقيقة وواضحة غاية في الجمال والروعة مواصفاتها كالآتي:-

الكاميرا الخلفية للجوال رباعية، تأتي الكاميرا الأولى بدقة 12 ميجا بكسل عريضة، بفتحة عدسة قطرها 1.8/F، والكاميرا الثانية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل عريضة جداً، بفتحة عدسة قطرها 2.4/F، والكاميرا الثالثة للهاتف دقتها 12 ميجا بكسل، والكاميرا الرابعة TOF 3D LiDAR Scanner، وتحتوي على مستشعر عمق. الكاميرات الخلفية لهاتف iPhone 12 Pro Max تحتوي على فلاش ليد رباعي الألوان، وتحتوي على خاصية الـ HDR (صورة/بانوراما). تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 2160 بكسل، وتصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل. تحتوي على مثبت إلكتروني، وتقوم بتسجيل صوت ستريو. الكاميرا الأمامية مزدوجة، دقة الكاميرا الأولى للموبايل 12 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية TOF 3D Camera، بفتحة عدسة 2.2/F. تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 2160 بكسل، وتصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل.

مواصفات البطارية

يحتوي جوال iPhone 12 Pro Max على بطارية قوية، تساعد على عمل الجوال لفترات طويلة أثناء الاستخدام مواصفاتها كالآتي:-

بطارية الجوال من نوع ليثيوم أيون سعتها 3687 مللي أمبير.

البطارية لا يمكن إزالتها من الجوال إلا من خلال خبير أو التوكيل.

نستطيع أن نقوم بتشغيل الموسيقى على الجوال لمدة 80 ساعة.

البطارية تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات.

تدعم البطارية الشحن اللاسلكي.

سعر ايفون 12 برو ماكس بالسعودية والدول العربية

سوف نعرض على حضراتكم سعر الجوال المتوقع في الدول العربية وهو كالآتي:-