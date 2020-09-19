 سكودا تطرح نموزجها الأحدث من سيارت Octavia في أسواق أوروبا 

بدأت شركة سكودا منذ مدة بطرح النموذج الأحدث من سيارت Octavia في أسواق أوروبا وبعض أسواق العالم، ومؤخرا بدأت بطرح هذه المركبات في السوق الروسية أيضا.

وتأتي السيارة الجديدة بتصميم مختلف بشكل كبير عن تصميم Octavia من الجيل الثالث، إذ تغير فيها شكل الواجهة الأمامية والمصابيح المركبة عليها، وحصلت على شبك للمبرد أكثر بروزا، كما تغير تصميم الواجهة الخلفية وصندوق الأمتعة، إذ صمم سقف الصندوق بشكل انسيابي ليقلل من مقاومة الهواء ويعمل كجنح هوائي لزيادة الثبات على السرعات العالية.

وبنيت هذه المركبة على منصات MQB التي أثبتت جدارتها في العديد من السيارات، أما طول هيكلها فأصبح 4 أمتار و68 سنتيمترا، وعرضه 182 سم، والمسافة بين قاعدتي العجلات فيه 268 سم، كما ازدات فيها سعة الصندوق الخلفي لتصل إلى 568 ليترا تقريبا.

وحصلت Octavia على قمرة مميزة مزودة بمقاعد مريحة تتسع لـ 5 ركاب، وعلى أحدث أنظمة المولتيميديا التي يمكن التحكم بها عبر شاشة كبيرة تعمل باللمس، وعلى حساسات للضوء والمطر، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات، وكاميرات وحساسات مسافة لركنها بأمان في الأماكن الضيقة.

وستطرح هذه السيارة في السوق الروسية بعدة أنواع من المحركات، محرك بنزين بسعة 1.6 ليتر بعزم 110 أحصنة يعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات، ومحرك TSI بسعة 1.4 ليتر بعزم 150 حصانا، ومحرك TSI بسعة لترين وعزم 190 حصانا يعمل مع علب بـ 9 سرعات.