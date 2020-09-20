نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطارية عملاقة 7000 مللي أمبير ! سعر ومواصفات هاتف سامسونج جالكسي ام 51 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة سامسونج قبل نحو أسبوع عن إصدار هاتف سامسونج جالكسي ام 51 في بعض الأسواق العالمية، وينتظر الكثير من المستخدمين العرب من عشاق الهواتف الذكية إصدار الهاتف في الأسواق العربية، حيث جاء هاتف سامسونج الجديد samsung galaxy m51 بمواصفات وإمكانيات ممتازة وسعر مقبول نوعاً ما، وفي موضوعنا اليوم نستعرض معكم أهم مميزات الهاتف والسعر المتوقع له في الأسواق العربية.

سعر ومواصفات هاتف سامسونج جالكسي ام 51

يدعم الهاتف حتى الجيل الرابع من الشبكات كما يدعم تركيب شريحتين من النوع nano، ويأتي الهاتف بذاكرة تخزين عشوائية 6 جيجا رام وذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، مع إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة خارجية حتى مساحة 512 جيجا بايت، ويأتي بثلاثة ألوان هي الأزرق والأبيض والأسود ويدعم تقنية بصمة الأصبع وخاصية Face Unlock.

ويأتي الهاتف مع بطارية عملاقة تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، ، ويأتي هاتف samsung galaxy m51 بأبعاد طولية وعرضية 163.9×76.3 ويبلغ سمكه 9.5 ملم بينما يبلغ وزنه 213 جرام، ويأتي الهاتف بزجاج أمامي مُقاوم من النوع كورنينج جوريلا الإصدار الثالث، وظهر وإطار من البلاستيك.

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مواصفات الشاشة والمعالج

يأتي هاتف سامسونج غالكسي ام 51 بشاشة من النوع Super AMOLED، يبلغ حجمها 6.7 بوصة وتبلغ دقتها 1080*2340 بكسل FHD+، مدعومة بزجاج مُقاوم من النوع كورنينج جوريلا الإصدار الثالث، ويأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة من النوع كوالكوم سناب دراجون 730 بتكنولوجيا تصنيع 8 نانومتر، ومعالج رسومي من النوع Adreno 618 وواجهة مستخدم One UI 2.0، ويدعم الهاتف نظام التشغيل أندرويد الإصدار العاشر.

مواصفات كاميرا هاتف سامسونج جالكسي ام 51

يحتوي الهاتف على 4 كاميرات خلفية، الكاميرا الأولى تبلغ دقتها 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/1.8، بينما الكاميرا الثانية تبلغ دقتها 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.2 للتصوير فائق الاتساع، الكاميرا الثالثة تبلغ دقتها 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.4 مع مستشعر للعمق لخاصية العزل، الكاميرا الرابعة تبلغ دقتها 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.4 لتصوير الأشياء الدقيقة.

وتدعم الكاميرا الخلفية للهاتف تصوير مقاطع الفيديو بجودة 2160p”4K”@30fps وجودة [email protected]، أما الكاميرا الأمامية لهاتف samsung galaxy m51 تبلغ دقتها 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة [email protected]، كما يدعم الهاتف الميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضوضاء أثناء الاستخدام.

السعر المتوقع للهاتف في الأسواق العربية

يتوقع الخبراء أن الهاتف سوف يبلغ سعره 6500 جنيه مصري بعد إصداره في مصر، بينما يبلغ السعر المتوقع للجهاز في المملكة العربية السعودية 1500 ريال سعودي، وفي الكويت يتوقع الخبراء أن الهاتف سوف يصل سعره إلى 121 دينار كويتي، أما في الامارات فقد توقع الخبراء أن هاتف سامسونج غالكسي ام 51 سوف يبلغ سعره 1500 درهم إماراتي.