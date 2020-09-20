نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف اوبو رينو 4 وموعد إطلاقه في السوق المصري .. تعرف عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث محبي هواتف اوبو عن مواصفات هاتف اوبو رينو 4 خاصة عقب إعلان الشركة عن موعد إطلاق الهاتف في الأسواق ومن ضمنها السوق المصري مما دفع العديد من تجار التجزئة في بدء الحجز المسبق للهاتف.

مواصفات هاتف اوبو رينو 4 الذكي

أوضحت الشركة المصنعة للهاتف عن أبرز المواصفات التي سوف يتميز بها؛ ومن ضمنها:

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يدعم الهاتف ميزة الشحن السريع؛ حيث يتمتع بقدرة 65 وات لشحن البطارية 4300 مللي أمبير في الساعة.

سوف يتضمن الهاتف على فتحة ثقب واحدة في الجهة اليسري فوق الكاميرا الأمامية.

يدعم الهاتف شبكة الجيل الرابع بشبكات الاتصالات ” 4G” بهدف تلبية احتياجات الأسواق المحلية.

سوف يتوفر الهاتف باللونين الأزرق الداكن والفاتح؛ وذلك عقب انتشار الملصق الترويجي الذي نشرته الشركة على موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو.

سوف يحتوي الجانب الأيمن من الهاتف على مفتاح التشغيل بينما يحتوي الجان الأيسر على زر الصوت.

يشمل الهاتف على كاميرا ثلاثية خلفية؛ الرئيسية ذات دقة 48 ميجا بكسل، والثانية بدقة 8 ميجا بكسل بينما الثالثة دقة 2 ميجا بكسل كما سوف تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل.

سوف تكون شاشة الهاتف من نوعية AMOLED بمقاس 6.43 بوصة.

موعد إطلاق الهاتف وسعره في الأسواق

أوضحت الشركة أن الهاتف سوف يتوفر في العديد من الأسواق ومن ضمنها السوق المصري في يوم 21 سبتمبر الجاري.

وقد أوضح تسريب أنه من المتوقع أن يكون يتوفر هاتف اوبو رينو 4 بمساحة تخزين 8 جيجا بايت و 128 جيجا بايت بسعر 2599 يوان صيني في السوق الصيني.

وبحسب قوائم البيع بالتجزئة أن الهاتف سوف يتوفر بمساحة عشوائية 8 جيجا بايت ومساحة تخزين 128 جيجا بايت كما سوف تتوفر نسخة بمساحة تخزين 256 جيجا بايت.