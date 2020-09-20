كيفية إنشاء فاتورة إحترافية أون لاين لإستلام أموالك

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أحيانا عندما تقوم بالتعامل مع بعض الأشخاص أو الشركات فإن ما يحدث هو أنهم قد يطلبون منك فاتورة من أجل ارسال المال اليك او التأكيد على عملية تبادل المدفوعات ، و أنت كشخص قد تجد صعوبة في كيفية القيام بهذا الأمر ، لذلك في هذه التدوينة سوف نشارك معك اسهل طريقة يمكنك استعمالها من أجل إنشاء فاتورة أون لاين بشكل بسيط جدا .
أول خطوة يجب عليك القيام بها هي الدخول الى موقع يدعى invoicesimple سوف تجد رابط في اسفل الموضوع ، و بعد الدخول اليه سوف تظهر لك واجهته على هذا الشكل :
الآن ما عليك القيام به هو البدء في ملئ الخانات بالمعلومات الخاصة بك ، حيث يجب اليك القيام باضافة شعار و اسمك او اسم العمل الخاص بك .
الى جانب اضافة البريد الالكتروني الخاص بك و الخاص ايضا بالعميل او الشخص الذي تريد ارسال الفاتورة اليه ، كما يمكنك اضافة وصف لنوعية الخدمة و وضع تاريخ الفاتورة و تحديد ايضا مدة استلام الأموال ، و يتيح لك ايضا الموقع امكانية تغيير لون النصوص او لون الفاتورة .
و للإشارة فإن الموقع مجاني أي أنه بعد الانتهاء يمكنك تحميل الفاتورة على هاتفك او حاسوبك ، كما يمكنك ايضا الحول على رابط و إرساله لعملائك أو الأشخاص الذين تتعامل معهم و هكذا تستطيع انشاء فاتورة اون لاين بسهولة جدا .
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