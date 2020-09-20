آنستغرام يراقبك عبر كاميرا هاتفك و هكذا تمنعه من ذلك

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فضيحة جديدة تواجهها شركة فيس بوك مع تطبيق آنستغرام حيث تبين أن هذا الأخير يستطيع الوصول الى كاميرا هاتفك الذكي و خاصة على الايفون ثم القيام بتتعبك و مراقبتك بشكل مستمر ، و ربما قد تتساءل ؟ ما الجديد في هذا فأغلب التطبيقات تطلب اذن الوصول الى كاميرا الهاتف ؟
ربما أنت محق في رأيك ، لكن كما قلنا فأغلب التطبيقات تطلب إذن الوصول الى كاميرا الهاتف من أجل القيام بالسماح للتطبيق امكانية الوصول اليها بغرض التصوير أو التقاط فيديو .
و لكن مشكلة آنستغرام انه تبين بأن التطبيق يصل الى الكاميرا دون اذن المستخدم حيث يستعملها في مراقبته حتى بعد مغادرته للتطبيق .
يعني تخيل معي أن انستغرام يراقبك عبر كاميرا هاتفك الذكي و انت لا تستعمله أصلا ، و حتى في حالة استعماله فهذا يعتبر انتهاكا للحصوصية حيث أن الكاميرا يجب ان يتم تشغيلها فقط حين تسمح انت بتشغيلها .
و غرض تتبع انسغرام لمستخدميه عبر كاميرا الهاتف هو مراقبة تفاعلاتهم مع الاعلانات ، حيث يراقب حركة عينك أثناء ظهور اي اعلان ترويجي ليحدد هل أنت من الفئة المستهدفة للاعلان أم أنك غير مهتم دون الحاجة الى النقر على الاعلان .
و يواجهة فيس بوك تحديا كبيرا مع Cambridge Analytica و هي القضية التي أوضحت الى اي مدى يستغل فيس بوك مستخدميه عبر تطبيقاته لتحقيق أكبر ربح ممكن من الاعلانات عبر البيانات الشخصية للمتابعين و عبر تتبعهم بشكل غير مسموح به .
و لمنع انستغرام او اي تطبيق آخر من تتبعك فإنه يفضل ان تقوم باستعمال تطبيق Block Camera و الذي يتيح لك تعطيل الكاميرا وقتما شئت و منع التطبيقات من الوصول اليها بشكل نهائي .
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