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بداية موسم الصفري وتقلب الأجواء المناخية لبداية فصل الشتاء

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شيماء محمد 0 تبليغ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية موسم الصفري وتقلب الأجواء المناخية لبداية فصل الشتاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة بداية موسم الصفري وتقلب الأجواء المناخية لبداية فصل الشتاء، صرح الدكتور الباحث الفلكي خالد بن صالح الزعاق أن اليوم يبدأ الموسم الصفري والذي يستمر لمدة 26 يوم لتستعد الأجواء لبداية موسم فصل الشتاء، كما أكد الزعاق أن هذا الوقت في كل عام هو موسم تغير الأجواء المناخية ونبه على ضرورة حرص المواطنين من عدم الإكثار بالسباحة في العراء أو شرب أية سوائل باردة كذلك على الجميع توخي الحذر من ضبط درجة المكيف بدرجة منخفضة عن اللازم بالتحديد في ساعات الليل، كذلك ناشد المواطنين على التغذية الصحية وشرب السوائل الدافئة لتقليل خطر الإصابة بالأمراض الموسمية مثل الحساسية، والانفلونزا.

حالة الطقس اليوم الجمعة

أما عن تقرير هيئة الأرصاد الجوية بالمملكة العربية عن طقس اليوم الجمعة حيث حذرت الأرصاد عن فرص تكون السحب الرعدية والامطار المصحوبة بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والتي تعم بلاد جازان وعسير لتصل لمرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتصل درجة الحرارة العظمى على مكة المكرمة 47 والصغرى 31 والرطوبة 50 أما المدينة المنورة العظمي بها 45 والصغرى 30 ونسبة الرطوبة 20.

طقس الأسبوع المقبل في المملكة

من المتوقع أن تشهد جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية طوال الأسبوع المقبل طقس متغير المناخ وارتفاع في درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة الأتربة مع تراكم السحب وتوقعات بسقوط الأمطار الرعدية، أما عن درجات الحرارة للخمس أيام المقبلة لمدينة مكة المكرمة؛

السبت العظمى 44 الصغرى 31

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الأحد العظمى 44 والصغرى 27

الاثنين العظمى 43 والصغرى 28

الثلاثاء العظمى 43 والصغرى 29

الأربعاء العظمى 44 الصغرى 29

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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