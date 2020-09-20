”كيا موتورز” تكشف عن سبع سيارات فائقة كهربائية بالبطارية

قدّمت شركة "كيا موتورز" لمحة عن استراتيجيتها العالمية الخاصة بالسيارات الكهربائية، كاشفة عن رسوم مبدئية لعدد من سياراتها الفائقة المستقبلية الكهربائية بالبطارية (BEV).

وأوضحت الشركة الكورية أنها ستؤسس كيا لنفسها موقعاً ريادي في سوق السيارات الكهربائية العالمي من خلال الاستجابة للطلب العالمي سريع النمو على هذه السيارات، وستطلق العلامة التجارية مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية الفائقة بالبطارية، إلى جانب عقد شراكات مع شركات شحن السيارات الكهربائية حول العالم لتحقيق ذلك.

وقال سانج سونج، الرئيس التنفيذي في كيا أن الشركة باعت أكثر من 100,000 سيارة كهربائية بالبطارية حول العالم منذ تقديمنا لأول سيارة كهربائية بالبطارية واسعة الإنتاج عام 2011، سيارة كيا "راي إي في" (Ray EV)".

وضمن استراتيجية كيا "Plan S"، التي أعلنت عنها في بداية 2020، تخطط الشركة لتوسيع مجموعتها من السيارات الكهربائية بالبطارية إلى 11 سيارة بحلول 2025. وفي ذات الموعد، تسعى كيا لأن تشكّل السيارات الكهربائية بالبطارية 20% من إجمالي مبيعات سياراتتها في الأسواق المتطورة، بما فيها كوريا وأميركا الشمالية وأوروبا. وتم الآن الكشف عن الرسوم الأولية لسبع سيارات فائقة كهربائية بالبطارية، سيتم إطلاقها بحلول 2027.

وأول هذه السيارات الكهربائية بالبطارية، التي تحمل الاسم الرمزي "سي في" (CV)، سيتم الكشف عنها سنة 2021 كأول سيارة فائقة كهربائية بالبطارية من الشركة، وسيتم توفيرها في عدة أقاليم عالمياً. وتوفر هذه السيارة الجديدة ذات جودة الإنتاج العالية والتصاميم الخاطفة للأبصار الموجودة في سيارات كيا الأخرى، مع أداءً فائق وميزات خاصة بإعادة الشحن.

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تمر شركة "كيا موتورز" بعملية تحوّل تشمل كامل الشركة كي تحقق استراتيجية "Plan S". وستوضح سيارة "سي في" (CV)، المخطط إطلاقها في 2021، توجهات الشركة بخصوص الابتكار والتغيير، وستعرّف باتجاهها الجديد في التصميم، والذي سيؤكد على انتقال كيا نحو استراتيجية أعمال مركّزة على السيارات الكهربائية. وتتبنى فلسفة كيا الجديدة في التصميم الإنجاز والتنوع والجمع الثري بين العناصر المتباينة.

وتعتبر كيا أن توسيع البنية التحتية الخاصة بالشحن الكهربائي شرط مسبق لانتشار السيارات الكهربائية على نطاق واسع، وتواصل اكتشاف مختلف الأنشطة الكفيلة بتسهيل الحصول على الشحن للسائقين حول العالم.

وفي كوريا، ستعزز كيا أنشطتها التجارية التي تقود مباشرة إلى إنشاء المرافق الخاصة بالشحن، وسيعتمد ذلك في البداية على الشبكة الموجودة حالياً في فروع مبيعاتها ووكالاتها ومراكز خدماتها في كوريا، مع سعي كيا إلى توفير حوالي 1,500 شاحن عام بحلول عام 2030، كما ستقوم مجموعة "هيونداي موتور" بتركيب 120 شاحن فائق السرعة بحلول عام 2021 في مراكز المدن، إلى جانب 12 طريقاً سريعاً تربط بين ثمانية أقاليم.

وعالمياً، تؤسس كيا لتأمين أكثر من 2,400 شاحن سيارات كهربائية في أوروبا، وحوالي 500 في أميركا الشمالية، من خلال الشراكات مع شبكة وكلائها. وتخطط كيا لمواصلة توسيع بنيتها التحتية الخاصة بالشحن، بالتزامن مع نمو سوق السيارات الكهربائية.

كما تبذل كيا جهوداً لتأسيس موقع قيادي لنفسها في سوق السيارات الكهربائية العالمية، من خلال التعاون الفعال مع الحكومات، والدخول في شراكات تجارية جديدة. وبعد أن أسست في يوليو الماضي الشركة الناشئة "بيربل إم" (Purple M) المتخصصة في خدمات النقل الإلكترونية المخصصة القائمة على السيارات الكهربائية، تخطط كيا كذلك لتحسين تعاونها مع عدة مؤسسات حكومية لزيادة التنسيق معها في عدة مجالات، بما فيها تحويل المواصلات العامة إلى الطاقة الكهربائية، وبناء البنية التحتية الخاصة بشحن السيارات الكهربائية.