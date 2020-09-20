نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Huawei P40 Pro Plus مميزاته وعيوبه وسعره بالسعودية ومصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتمتع هاتف Huawei P40 Pro Plus ، بخواص عالية الجودة لأنه الجهاز الأحداث الذى أصدرته شركة هواوي، وهو أعلى وأغلى هواتف P40، والتي تشمل هاتف Huawei P40، وهاتف Huawei P40 Pro، ويتميز الهاتف باتصاله بكل الشبكات حتى الجيل الخامس، ويحتوى على ذاكرة عشوائية كبيرة تجعل الهاتف يعمل بكل سلاسة عند تشغيل التطبيقات الكبيرة، الهاتف يحتوى على كاميرات ذات جودة عالية، ويأتي الموبايل مقاوم للأتربة والماء، وسوف نشرح في مقالنا هذا مميزات وعيوب وسعر هواوي بي 40 برو بلس.

مميزات Huawei P40 Pro Plus

يحتوى الهاتف على مميزات كبيرة جداً تجعله من أحسن الهواتف الذكية في العالم وتشمل هذه المميزات ما يلي:-

الشاشة تحتوى على معالج من نوع هاي سيليكون كيرين 990 فور جي. نظام تشغيل الهاتف اند رويد 10. الوان الهاتف ابيض سراميك واسود سراميك. يوجد بالهاتف معالج رسومي Mali-G76 Mp16. هاتف هواوي بي 40 برو بلس مصنوع من الزجاج من الأمام والخلف مع وجود أطار جانبي من معدن الألمنيوم. الهاتف مقاوم للأتربة والماء. معدل تحديث الهاتف 90 هرتز. ذاكرة الهاتف نوعين،النوع الأول يأتي بذاكرة داخلية سعتها 256 جيجا بايت، والنوع الثاني يأتي بذاكرة داخلية سعتها 512 جيجا بايت. يحتوى الهاتف على خمس كاميرات دقة الكاميرا الأولى 50 ميجا بكسل والكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل, والكاميرا الثالثة 8 ميجا بكسل، والرابعة 40 ميجا بكسل، والكاميرا الخامسة TOF 3D. الكاميرا الأمامية ثنائية، دقة الكاميرا الأولي 32ميجا بكسل، والثانية IR TOF 3D. سعة بطارية الموبايل 4200 مللي أمبير. الهاتف يدعم اللمس المتعدد، ووزنه يبلغ 226 جرام.

عيوب الهاتف

سوف نعرض عليكم عيوب هاتف هواوي بي 40 برو بلس وهى كما يلى:-

من عيوب الهاتف أنه يحتوى على ذاكرة خارجية من نوع Nano Memory، وهى غير موجودة بالأسواق العربية.

لا يحتوى الهاتف على فتحة 3.5 ملم لسماعات الأذن الخارجية.

ارتفاع ثمن الهاتف في الأسواق العالمية.

هاتف Huawei P40 Pro Plus لا يدعم خدمات جوجل.

لا يدعم خدمات جوجل. لا يستطيع المستخدم إزالة البطارية أو تغييرها.

سعر الهاتف في السعودية ومصر والبلاد العربية.

سعر Huawei P40 Pro Plus في الدول العربية وهى كما يلي:-