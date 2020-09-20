كيف تكتشف كميرات المراقبة المخفية في أي مكان عن طريق هاتفك

تخيّل أن تقوم بكراء منزل عن طريق تطبيق Airbnb ومن ثم تكتشف وجود كاميرا راقة مخفيّة في غرفة المعيشة؟ هذه بالظبط هي المفاجأة التي حصلت مع عائلة استراليّة كانت قد قامت بكراء أحد المنازل في في أيرلاندا.

و بالرغم من أن قوانين Airbnb تمنع مثل هذه الممارسات الا أن الأمر شائع بكثرة وخاصة مع تطور الكاميرات المخفية التي يمكن اعتبارها خطرًا حقيقيًا. و تعتبر هذه الممارسات شائعة أيضًا في النزل فقد كشفت تقارير أن احد نزل كوريا الشمالية قام بتصوير أكثر من 1500 حريف و نشر الفيديوات في بث مباشر على الأنترنت.

و مع تزايد الطلب على هذا النوع من الكاميرات، تقوم المصانع بتطوير كاميرات يصعب كشفها متخفيّة في أشياء يتم استخدامها في الحياة اليومية مثل الساعات وأجهزة الكشف عن الدخان وأجهزة الشحن و مفاتيح الـUSB… طبعًا يمكن أن تستخدم هذه الكاميرات بطرق شرعية حتى تكشف لصًا حاول التسلل لمنزلك مثلاً و لكن الأمر يصبح خطيرًا عندما يتم استهدافك بها أو اخفائها في أماكن مثل المنازل التي تقوم بكرائها عن طريق التطبيقات أو في النزل…

سأساعدك في هذا المقال على تعلم طريقة كشف هذه الكاميرات المخفية عن طريق هاتفك.

أولاً قم بالاتصال على شبكة ويفي المكان الذي تريد كشف الكاميرات فيه ثم قم بتحميل تطبيق Fing من الـ Play Store أو الـ App store.

الفكرة هي أن تقوم بمسح الشكبة المحلية لاكتشاف اذا كانت يوجد أي أجهزة متّصلة بهذه الشبكة.

عند فتح التطبيق قم بالظغط على زر بداية المسح. انتظر قليلاً حتى تنتهي عملية الـ scan ثم ألقي نظرة على الاجهزة المتصلة بالشبكة التي تم ايجادها. يمكنك الان البحث عن أي “Ip Camera” أو اي اسم لشركات مصنّعة للكاميرات مثل Nest, Arlo, or Wyze…

ستكشف هذه الطريقة معظم الكاميرات التي تم تصنيعها من شركات كبرى الا أنها لن تكشف العديد من الكاميرات الأخرى. اذا وجدت في قائمة النتائج أي جهاز لم تتمكن من التعرف عليه فقم بنسخ عنوان الـ IP لهذا الجهاز.

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إذا وجدت أي أجهزة مريبة على الشبكة ، فستحتاج إلى البحث عن أي منافذ مفتوحة تستخدمها هذه الأجهزة. أولاً ، اضغط على زر “Network” في أسفل الشاشة.

و من ثمّ قم بالظغط على خيار “Find Open Ports”.

قم بلسق عنوان الـ IP للجهاز المشبوه.و من ثم قم بالظغط على زر Find Open Ports.

بعد انتهاء المسح قم بالبحث على أي روابط تبدأ بـ Http أو Https. قم بفتح ذلك الرابط على متصفحك.

اذا كان ذلك الجهاز جهاز كاميرا فسوف تجد بث الفيديو الذي يقوم جهاز الكاميرا بنقله.