نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسعار الألعاب الجديدة على بلاي ستيشن 5 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على أسعار الألعاب الجديدة على بلاي ستيشن 5، أعلن شركة سوني اليابانية يوم الأربعاء الماضي أنها ستطرح بلاي ستيشن 5 نوفمبر المقبل بأسعار 499.99 دولار، و 399.99 دولار للنسخ التي تعمل بدون مشغل أقراص، وقد تم التمهيد للسعر للمنافسة مع منصة إكس بوكس التي ستطلقها شركة مايكروسوفت في نهاية العام، حيث يقبل المستهلكين على المنصة الأفضل التي تقدم ألعاب حصرية، ويذكر أن شركة مايكروسوفت تستعد لإطلاق منصة ألعاب إكس بوكس، والتي من المقرر بيعها في 10 نوفمبر المقبل بسعر 499.99 دولار.

أسعار ألعاب بلاي ستيشن 5 الجديدة

شهدت أسعار الألعاب الجديدة لبلاي ستيشن 5 ارتفاعا ملحوظا مقارنة بأسعار النسخة السابقة، وذلك بعد أن قامت شركة سوني بالإعلان عن الألعاب التي ستطلقها على PS5، وتضمنت هذه الأسعار:

سعر لعبة Demon’s Soul حوالي 70 دولار.

سعر لعبة Destruction All Stars حوالي 70 دولار.

سعر لعبة Miles Morales وصل إلى 50 دولار.

سعر لعبة Miles Morales Ultimate Edition حوالي 70 دولار.

لعبة Sackboy A Big Adventure بسعر 60 دولار.

نلاحظ ارتفاع نسبي في بعض الألعاب مقارنة بأسعار الألعاب على PS4.

ألعاب بلاي ستيشن 4 تعمل على PS5

وردت أخبار جيدة تفيد بأن المستخدم سيحصل على PS plus مع PS5 الخاصة به، وبعدها سيحصل على 17 لعبة من ألعاب PS4 يتم تشغيلها على PS5، وهم: