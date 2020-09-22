نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موبايل هواوي Y9a مواصفات ومميزات وعيوب وسعر Huawei Y9a في المقال التالي

عمر شويل - جدة موبايل هواوي Y9a: كشفت شركة هواوي السِتار، عن هاتفها الجديد من سلسلة Y، هواوي Y9a، ويعتير الهاتف من الفئة الإقتصادية، ويأتي الهاتف بمواصفات رائعه، وتصميم ممتاز، مع حجم الشاشة الكامل بدون نوتش أو ثقب، مما يجعلها جذابة أكثر.

مواصفات موبايل هواوي Y9a

يأتي هاتف هواوي Y9a بمعالج ثماني النواة Mediatek Helio G80، وبتكنولوجيا 12 نانو، ويأتي بذاكرة تخزين 128 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، ويأتى بأربع كاميرات خلفية 64+8+2+2 ميجابايت، ويأتى بكاميرا أمامية 16 ميجابايت، تعمل بسلايدر، ويأتي الهاتف بشاشة كاملة بحجم 6.6 بوصة بدقة Full Hd، والبطارية تأتي بسعة 4200 ميلى أمبير، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 10، ويدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع Nano sim، ويدعم شبكات الإتصال الجيل الرابع، وتأتي خامات ظهر الهاتف من الزجاج، ويدعم الهاتف ذاكرة تخزين إضافية (ميموري) حتي سعة 256 جيجابايت، ويتم تركيب كارت الميمورى مكان الشريحة الثانية، ويدعم الهاتف ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء عن المكالمات، وتصوير الفيديو، ويدعم الهاتف منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن، ويدعم الهاتف تركيب otg عن طريق منفذ Type c، ويدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 40wat، ويأتى الهاتف بواجهة هواوي EMUI 10.1،

مميزات وعيوب موبايل هواوي Y9a

من مميزات موبايل Huawei Y9a، تصميم الهاتف الرائع، الذى لا يوحي أن الهاتف من الفئة الإقتصادية، وكأنه هاتف فلاجشيب، وأيضا من مميزاتة أن الهاتف يأتي بسعة بطارية كبيرة، وتعمل لفترة كبيرة طوال اليوم، ومن مميزاتة أن الشاشة كاملة، وأنها بدون ثقب او نوتش، وجعلت هواوي الكاميرا الأمامية تعمل بسلايدر، ومن مميزات الهاتف أيضاً أنه يأتي بعدة ألوان، أسود وفضي ووردي، ومن عيوب الهاتف، أنه لا يدعم خدمات جوجل، ولكن عوضت هواوى الهاتف بمتجر App gallery، ومن عيوبة أيضا الذاكرة الإضافية، من نوع nano memory وهى نادرة فى الأسواق.

سعر موبايل هواوي Y9a ومكونات علبتة

يأتى مع هاتف Huawei y9a فى الكرتونة رأس شاحن، ووصلة usp من نوع type c، وسماعات الأذن، وتوجد إسكرينة تم وضعها على الهاتف بشكل مسبق، ودبوس معدني، وجراب شفاف لحماية الهاتف من الصدمات والخدوش، ويوجد كتيبات التعليمات، وأما عن سعر موبايل هواوي Y9a، يأتي بسعر 4650 جنية مصري، وأما عن سعر الهاتف فى السعودية، يأتي بسعر 1100 ريال سعودى.