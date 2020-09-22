نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبال تردد قناة طيور الجنة علي العرب سات بجودة عالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة الجديد، أسس خالد مقداد رجل الأعمال الأردني القناة الشهيرة والمعروفة باسم طيور الجنة، والتي حصدت منذ لحظاتها الأولى نسبة مشاهدة عالية بين الأطفال حيث أن القناة تقدم محتوى مختلف ومميز عن باقي القنوات الخاصة بالأطفال، والتي تعرض محتوى لا فائدة ولا جدوى منه، ولكن استطاعت قناة طيور الجنة أن تصبح الرائدة في مجالها، فيما يلي نستعرض تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020.

قناة طيور الجنة للأطفال

استطاعت قناة طيور الجنة أن تصبح ذات فكرة ناجحة لاحقتها فيما بعد عدد من القنوات، التي تحاول أن تقوم بتقديم نفس الأفكار التي تقدمها طيور الجنة، محاولة أن تصبح في المقدمة، ولكن في الحقيقة أن المحتوى الطفولي التعليمي والترفيهي التي تتميز به القناة جعلتها تحظى بالمرتبة الأولى في نسب المشاهدة.

بلغت نسبة المشاهدات في قناة طيور الجنة نحو اثني عشر مليار مشاهدة منذ بدء انطلاقها، كما بلغت نسب المشاهدة في منصة التواصل الاجتماعي اليوتيوب نحو ما يصل إلى ثلاثة مليار مشاهدة، لتصبح بذلك قناة طيور الجنة هي أولى القنوات الغنائية الطفولية شهرة، والأعلى في نسبة المشاهدة على مستوي الوطن العربي بأكمله.

Advertisements

تتعدد مميزات قناة طيور الجنة حيث أنها تقوم بتعليم الأطفال العادات الصحيحة في تناول الطعام، أو في الابتعاد عن الأشياء التي قد تؤذيهم كما أنها تربي فيهم قيما أخلاقية مفيدة لهم في حياتهم بطريقة شيقة وسهلة، حيث أنها تربيهم على الصدق والأمانة والإخلاص، وتنفر الأطفال من الكذب واتباع السلوكيات الخاطئة التي قد يقوم بها الأشخاص من حوله لتصبح بذلك القناة هي الأفضل لطفلك ذو السن الصغير.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

يمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة للأطفال عبر القمر الصناعي النايل سات كما يلي:

التردد 11310

معدل الترميز 30000

الاستقطاب عمودي

كما يمكنك التعرف على تردد قناة عين التعليمية لمتابعة دروس الصفوف الدراسية (الابتدائية والمتوسطة والثانوية) والتى تبث عبر اثير القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، لاستكمال العملية التعليمية عن بُعد فى السعودية.