تعرّف على أقوى الهواتف الجديدة القابلة للطي FlexPai 2

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هناك العديد من الشركات التي أصبحت تتجه الى صناعة الهواتف القابلة للطي نظرا لما قامت هذه النوعية من الهواتف بإحداثه من ضجة واسعة في مختلف أنحاء العالم ، مثل هواوي و شركة سامسونغ الى جانب الشركة التي سوف نشاركها معك هاتفها الجديد في هذه السطور و هي شركة Royale .ads1]
شركة Royale لا يعرف البعض أنها الشركة الأولى على مستوى العالم التي تقوم بإطلاق هاتف قابل للطي ، حيث كشفت سابقا عن أولى هواتفها الذكية من هذه النوعية ، و حاليا فقد قامت بإطلاق هاتفها الثاني تحت إسم FlexPai 2 .
و سوف تحتوي شاشة هاتف FlexPai 2 الجديد و القابل للطي على قياس يقدر بـ 7.8 بوصة ، أما نوعية الزجاج فهو غير معروف اليا لكن لا شك أنه سوف يكون من البلاستيك ليكون قادرا على الطي بسلاسة .
كما سوف يتوفر الهاتف على معالج من نوع Snapdragon 865 و سيأتي بذاكرة تخزين شعوائية 8 جيجابايت و ذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت كما أنه سوف يكون متاحا في نسخة أخرى بسعة 12 جيجابايت في ذاكرة التخزين العشوائية .
و من المزايا التي سوف يتوفر عليها الهاتف أيضا هي بطارية بسعة 4450 ميلي أمبير ، ودعم لشبكات الجيل الخامس 5G .
اما على مستوى الكاميرا فإن الهاتف يحتوي على كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة واسعة بدقة 16 ميجابكسل، وعدسة تقريب بدقة 8 ميجابكسل ، و على مستوى الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجابكسل .
أما بالنسبة لسعر الهاتف فإنه سوف يكون متاحا بـ حوالي 1500 دولار أمريكي .
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