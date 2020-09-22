تعرف على افضل كورس إعلانات لانستقرام لتحقيق أرباح خيالية

يعتبر الانستقرام خلال الفترة الحالية هو واحد من أفضل وأقوى تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث يمتلك هذا التطبيق شهريا أكثر من 1000 مليون مستخدم فعال ونشط، وعليه فإن العلامات التجارية والمستثمرين يبحثون عن أفضل التقنيات الأكثر فاعلية من أجل الإعلان عن منتجاتهم، فإذا كنت من الأشخاص الراغبين في الدخول في مجال التجارة الإلكترونية عبر الانستقرام فإننا نقدم لك اليوم أفضل كورس اعلانات الانستقرام والذي من خلاله ستتعرف على كل ما يخص هذا المجال التجاري .

مميزات كورس اعلانات الانستقرام

يعتبر هذا الكورس اعلانات الانستقرام المتاح من أفضل الكورسات التي يمكنك الحصول عليها والاستمتاع بها، حيث يتميز هذا الكورس بالعديد من المميزات الرائعة، ومنها

سيساعدك هذا الكورس على فهم طريقة جدولة المنشورات الخاصة بك في الانستقرام بحيث تتمكن من نشر عشرات الصور في حسابك كل يوم إذا أردت.

سيقدم لك هذا الكورس كافة المعلومات والخطوات اللازمة من أجل استهداف أكبر عدد ممكن من المتابعين وإرسال مئات الرسائل لهم على الانبوكس.

يتميز كورس اعلانات الانستقرام بأنه متجدد، حيث يتم تزويد الكورس بالمزيد من الفيديوهات الجديدة كل فترة.

يتميز هذا الكورس بأنه يساعدك في إنشاء علامة تجارية مميزة خاصة بك عبر تطبيق الانستقرام.

أنواع الاعلانات المتاحة داخل كورس اعلانات الانستقرام

يقدم كورس اعلانات الانستقرام المتوفر عبر الموقع الذي نشاركه معك مجموعة من الإعلانات المختلفة والتي يشرحها لك بصورة سهلة وبسيطة حتى تتمكن من تعلمها بسهولة وبالتالي يصبح لديك خبرة في عالم نشر إعلانات الانستقرام، وهذه الاعلانات هي :

الإعلانات الرسمية :

كورس إعلانات الانستقرام سوف يعلمك كيفية استخدام مميزات الإعلانات الرسمية في الانستقرام، حيث أنك ستحتاج أولا إلى إنشاء صفحة أعمال على الانستقرام، وهذه الصفحة ستعمل بعد ذلك بمثابة نقطة انطلاق الإعلانات المدمجة كما أنها ستصبح أيضا الخيار الذي سوف يستخدم في الحملات والإعلانات الإلكترونية، وهذه الاعلانات الرسمية تنقسم إلى :

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الإعلانات الرسمية عن طريق الصور.

الإعلانات الرسمية عن طريق الفيديو.

الإعلانات الرسمية عن طريق الصور الدوارة.

الإعلانات الرسمية في حيز القصص.

وهذه الإعلانات ستجدها مشروحة بشكل مفصل داخل كورس إعلانات الانستقرام.

الإعلانات عن طريق المؤثرين

هذا النوع من أنواع الإعلانات يختلف تماما عن الإعلانات الرسمية، حيث يمكنك كصاحب شركة استثمار أو صاحب علامة تجارية أو كمالك لمنتج معين ترغب في الترويج عنه المشاركة مع المؤثرين الموجودين على منصة التواصل الاجتماعي الانستقرام لتعزيز ونشر صور العلامة التجارية الخاصة بك أو المنتجات وصناعة تفاعل قوي مع المستخدمين من أجل الإعلان عن المنتج، وأيضا ستجد داخل كورس إعلانات الانستقرام كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بكيفية الترويج عن المنتجات والتسويق والعمل عبر الانستقرام من أجل الحصول على ربح كبير.

سعر كورس إعلانات الانستقرام

هذا الكورس يبلغ سعره عبر موقعنا الإلكتروني نحو 300 دولار أمريكي، وذلك لفترة محدودة جدا، حيث يوجد على هذا الكورس خلال الفترة الحالية خصم بنسبة كبيرة جدا وهو 60%.

محتويات كورس إعلانات الانستقرام

يحتوي هذا الكورس على العديد من الفيديوهات الرائعة والشيقة والتي يصل عددها إلى 56 فيديو مختلف يساعدك في فهم كافة الخطوات والطرق اللازمة من أجل التسويق والربح من الانستقرام، وذلك بالإضافة إلى احتوائه على مجموعة كبيرة من الهدايا المجانية والقيمة، ومنها