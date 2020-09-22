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تحويل الصور العادية إلى صور إحترافية بنقرة زر

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اسماعيل الماحي 0 تبليغ

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تحويل الصور العادية إلى صور إحترافية بنقرة زر

تحويل الصور العادية إلى صور إحترافية بنقرة زر

من أجل تحويل الصور الخاصة بك التي تقوم بالتقاطها بواسطة هاتفك الذكي من صور عادية إلى صور إحترافية للغاية و كأنها ملتقطة بواسطة كاميرا غالية ، فإن هناك الكثير من الطرق التي يمكنك من خلالها القيام بهذه العملية .

و قد تحدثتا في مواضيع سابقة عن كيفية تعديل الصورة بواسطة استعمال الهاتف عبر مجموعة كبيرة من التطبيقات المختلفة .

و في هذا الموضوع سوف نتعرف معا على برنامج سهل و بسيط يمكن من خلال تحويل الصور العادية اللى احترافية بنقرة زر واحدة .

تحويل الصور العادية إلى صور إحترافية بنقرة زر

تحويل الصور العادية إلى صور إحترافية بنقرة زر

البرنامج يدعى Ashampoo Photo Optimizer ، و هو برنامج مجاني تماما ، ما عليك سوى القيام بانشاء حساب خاص بك عليه لتستطيع استعماله بكافة مزايا .

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من أجل استخدام البرنامج تقوم بتشغيله ثم القيام باضافة الصورة التي ترغب في تحويلها الى احترافية ، ثم بعد ذلك تقوم بالنقر على زر Auto optimize .

تحويل الصور العادية إلى صور إحترافية بنقرة زر

تحويل الصور العادية إلى صور إحترافية بنقرة زر

بعد ذلك سوف يقوم البرنامج بتحسين الصورة سواءا عل مستوى التباين او شدة السطوع او الالوان و غيرها ، حيث سوف يحاول اصلاح العيوب بنفسه تلقائيا دون اي تدخل منك .

و بعد ثواني معدودة سوف يمنحك البرنامج الصورة في شكلها الجديد بعد التعديل و التي سوف تلاحظ الفرق بينها و بين الصورة الأصلية ، حيث أن المعدلة سوف تظهر بشكل إحترافي عكس الأولى .

تحميل برنامج Ashampoo Photo Optimizer

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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