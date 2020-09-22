نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعره 5 ألاف ريال ! مواصفات مذهلة لهاتف oppo find x2 pro الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة Oppo عن إصدار هاتف oppo find x2 pro في معظم الأسواق العربية والعالمية، وجاء الهاتف بمواصفات وإمكانيات مذهلة ولكن سعره وصل إلى 5 ألاف ريال في السعودية، وفي مصر بلغ سعره 20 ألف جنيه مصري، وهو سعر كبير للغاية، ويعد الهاتف هو تطوير لهاتف Oppo Find X في سلسلة Find X التي تقدم أفضل أداء، وفي موضوعنا اليوم نستعرض معكم أهم مميزات هاتف oppo find x2 pro، وأبرز الإمكانيات المذهلة للمعالج والكاميرا.

مواصفات هاتف Oppo Find X2 Pro

يدعم هاتف اوبو Oppo Find X2 حتى الجيل الخامس من الشبكات كما يدعم تركيب شريحتين من النوع nano، ويأتي الهاتف بذاكرة تخزين عشوائية 12 جيجا رام وذاكرة داخلية 256 جيجا بايت، وهناك إصدار آخر للهاتف يأتي بذاكرة داخلية 512 جيجا بايت، ولكن لا يوجد إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة خارجية، ويأتي بثلاثة ألوان هي البرتقالي والأخضر والأسود والرمادي ويدعم خاصية Face Unlock وتقنية بصمة الأصبع .

ويأتي الهاتف مع بطارية جيدة تبلغ سعتها 4260 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات، حيث يمكن شحن بطارية الهاتف بالكامل في أقل من 40، ويأتي هاتف Oppo Find X2 Pro بأبعاد طولية وعرضية 165.2×74.4 ويبلغ سمكه 8.8 ملم، بينما يبلغ وزنه 217 جرام للنسخة السيراميك و 200 جرام للنسخة الجلد، ويأتي الهاتف بزجاج أمامي مُقاوم من النوع كورنينج جوريلا الإصدار السادس، وظهر من السيراميك أو الجلد مع إطار من الألومنيوم، والهاتف مقاوم للمياه و الغبار بتقييم IP68.

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مواصفات الشاشة والمعالج

يأتي هاتف اوبو find x2 pro بشاشة من النوع AMOLED مع مواصفات خيالية، يبلغ حجمها 6.7 بوصة وتبلغ دقتها 1440*3168 بكسل QHD+، مدعومة بزجاج مُقاوم من النوع كورنينج جوريلا الإصدار السادس، ويدعم الهاتف نظام التشغيل أندرويد الإصدار العاشر، ويأتي بمعالج ثماني النواة من النوع سناب دراجون 865 بتكنولوجيا تصنيع 7 نانومتر بلس، ومعالج رسومي من النوع Adreno 650 وواجهة مستخدم ColorOS 7.1.

مواصفات كاميرا هاتف Oppo Find X2 Pro

يحتوي هاتف اوبو Oppo Find X2 على 3 كاميرات خلفية، الكاميرا الأولى تبلغ دقتها 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/1.7 مدعومة بمثبت الصورة البصري، بينما الكاميرا الثانية تبلغ دقتها 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.2 للتصوير فائق الاتساع بزاوية تصوير 120 درجة، أما الكاميرا الثالثة تبلغ دقتها 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/3.0 للتقريب البصري فائق الجودة

وتدعم الكاميرا الخلفية للهاتف تصوير مقاطع الفيديو بجودة ، 2160p”4K”@30/60fps، وجودة 1080/[email protected]/60fps، gyro-EIS، وHDR، أما الكاميرا الأمامية لهاتف Oppo Find X2 Pro تبلغ دقتها 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة 1080/[email protected]، وبالنسبة للسماعات الخارجية للهاتف فهي تأتي بصوت ستيريو مع أداء صوتي رائع.