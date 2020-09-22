نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موبايل ريلمي c15 realme أسعار ومواصفات خيالية وأقوى جهاز من فئات Realme في المقال التالي

عمر شويل - جدة ريلمي c15: تتنافس شركة ريلمي realme في انتاج الهواتف من الفئة الاقتصادية، حيث أنها قامت باصدار هاتفها الجديد ريلمي c15، وهو تحديث للنسخة الذي قبله ريلمي c11، حيث يراعي هاتف c15 العيوب التي كانت بهاتف ريلمي c11، حيث أنه اهتم الهاتف بالكاميرات الأمامية والخلفية، وعالج قصور البطارية حيث زادت سعتها، وكذلك استخدامها للشحن السريع، وسنذكر مواصفات جهاز realme c15. ريلمي c15 المواصفات العامة والبارزة للجهاز أبعاد الهاتف: 164.5×75.9×9.8 ملم.

وزن الهاتف: 209 جرام.

خامة الهاتف المصنعة من البلاستيك.

يأتي الهاتف بنظام شريحتين نانو sim.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والجيل الثالث، والجيل الرابع.

الذاكرة الداخلية للجهاز يأتي بنسختين: النسخة الأولى: ذاكرة داخلية 64 جيجا، من نوع emmc 5.1، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا رام. النسخة الثانية: ذاكرة داخلية 128 جيجا، من نوع emmc 5.1، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام. إمكانية زيادة ذاكرة خارجية من خلال كارت ميموري، حتى مساحة 256 جيجا، وهو بمنفذ منفصل، حيث أنه يدعم شريحتين وكارت في نفس الوقت، وهذا من مميزات هاتف ريلمي سي 15. اداء الهاتف بمعالج من شركة ميديا تيك، نوع Helio G35، تكنولوجيا 12 نانو.

المعالج الرسومي من نوع power vr ge8320.

الهاتف يأتي بأداء تعزيز الألعاب، من خلال نظام Game space. تصوير فيديو بجودة FHD، دقة 1080 بكسل، التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة. ومن وسائل الحماية والأمان مزود الهاتف بمستشعر بصمة، وبصمة الوجه، وهي فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه. المنفذ الخاص بسماعة الأذن هو 3.5 ملم.

منفذ الشاحن هو من النوع العادي مايكرو usb. يدعم الهاتف خاصية او تي جي OTG، وهو تشغيل أي ذاكرة خارجية مثل الفلاشة أو أي ذاكرة أخرى من خلال منفذ شاحن الموبايل.

بطارية الهاتف 6000 أمبير.

يدعم الهاتف الشاحن السريع بقوة 18 وات. نظام تشغيل الهاتف اندرويد 10.

ألوان هاتف ريلمي c15: يأتي الهاتف باللون الفضي واللون الازرق. مواصفات شاشة موبايل realme c15 ريلمي تأتي الشاشة بنظام النوتش شكل water drop.

نوع الشاشة IPC LCD.

مساحة الشاشة 6.5 بوصة.

جودة الشاشة HD+.

دقة الشاشة 1560×720 بكسل. معدل كثافة البكسلات 270 بكسل لكل بوصة.

أبعاد العرض نسبة 20:9، وذلك لعرض المحتوى والألعاب بصورة أفضل.

طبقة حماية الشاشة كورنينج جوريلا جلاس corning gorilla galss.

الشاشة محتلة الهاتف بنسبة 88.7 من واجهة الهاتف الأمامية. تحتوي الشاشة على نظام دارك مود Dark mode، وهي الخاصية المسئولة عن جعل الشاشة باللون الأسود بالكامل. مواصفات كاميرا هاتف ريلمي c15 realme هاتف ريلمي c15 يأتي بكاميرا أمامية، وأربع كاميرات خلفية: الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، وفتحة عدسة F/2.0. الكاميرا الخلفية تحتوي على أربع كاميرات: الكاميرا الأولى: وهي الكاميرا الأساسية، بدقة 13 ميجا بكسل، وفتحة عدسة F/2.2. الكاميرا الثانية: دقة 8 ميجا بكسل، وفتحة عدسة F/2.3، وهي كاميرا خاصة بالتصوير الواسع. الكاميرا الثالثة: دقة 2 ميجا بكسل، وهي الكاميرا المختصة بالأبيض والأسود. الكاميرا الرابعة: دقة 2 ميجا بكسل، وفتحة عدسة F/2.4، وهي الكاميرا الخاصة بالعزل. تحتوي الكاميرات الخلفية على فلاش أحادي من النوع ليد LED. سعر وعلبة هاتف ريلمي c14 علبة هاتف realme c15: تحتوي على اسكرينة ملصقة على الهاتف، رأس شاحن 18 وات، دبوس معدن لنزع الشريحة، وصلة شاحن usb مايكرو، ضمان للهاتف، كتاب لكيفية استخدام فتح الهاتف. سعر موبايل ريلمي c15، للهاتف نسختين من حيث الذاكرة والسعر: النسخة الأولى: ذاكرة الهاتف 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا رام، بسعر 2790 جنيه مصري. النسخة الثانية: ذاكرة الهاتف 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا رام، بسعر 2990 جنيه مصري.

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