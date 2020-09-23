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يعتبر تطبيق تيك توك تبطيق التواصل الاجتماعي الأسرع انتشارًا في العالم فقد تجاوة عدد مستعملي التطبيق 800 مليون مستخدم حول العالم و هو ما جعل بعض المخترقين يلجؤون للتبطيق لترويج التطبيقات المشبوهة و البرامج الضارة.
هذا ما كشفته شركة Avast حيث كشفت الشركة أن 7 تطبيقات تم رفعها على متجري Play Store و App Store ليست الا تطبيقات ضارّة تحتوي على فيروس من نوع Adware: فيروس الاعلانات الذي يزعج العالم.
تم تحميل هذه التطبيقات التي كشفها التقرير أكثر من 2.4 مليون مرّة اذ تم الترويج لهذه التبطيقات على حسابات تيك توك و أنستقرام تجاوز عدد متابيعي بعضها الـ 300 ألف متابع.
قامت شركة Avast بالتبليغ عن هذه التطبيقات لشركتي Google و Apple كما قامت بالتبليغ عن الحسابات التي قامت بالترويج لهذه التطبيقات لشركتي TikTok و أنستقرام مما يعني أن هذه التبطيقات سوف تختفي قريبًا من متاجر التبطيقات مما يعني أن التطبيقات ستختفي من معظم الأجهزة قريبا. اذا كنت قد حملت احد هذه التطبيقات فننصحك بأن تقوم بمحموها دون انتظار ذلك.
التطبيقات التي كشفها التقرير هي:
أندرويد
- Tap Roulette ++Shock my Friendaaa
- ThemeZone – Shawky App Free – Shock My Friends
- Ultimate Music Downloader – Free Download Music
IOS
- 666 Time
- shock my friend tap roulette v
- Shock My Friends – Satuna
- ThemeZone – Live Wallpapers
محو هذه التبطبيقات لا يعني أن الخطر قد زال، فالتزايد المستمر لأعداد مستعملي تطبيقات التواصل يجعلها المكان الأنسب للمخترقين لترويج تطبيقاتهم الضارة مما يعني أن مثل هذه التهديدات ستظل دائما موجودة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تطبيقات تروّج على تطبيق تيك توك و أنستقرام تجنّب تحميلها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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