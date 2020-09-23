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الصين تستعد للكشف عن منافس قوي لسيارات تسلا

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ذكرت بعض المواقع وصفحات الإنترنت أن شركة BAIC الصينية ستكشف قريبا عن سيارة كهربائية متطورة تتحدى بها سيارات تسلا الأمريكية.

وتبعا للتسريبات فإن السيارة التي ستحمل اسم Radiance ستظهر في معرض بكين للسيارات الذي سيعقد ما بين 26 سبتمبر الجاري و5 أكتوبر المقبل.

ومن المفترض أن تحصل هذه المركبة على هيكل كوبيه انسيابي مع غطاء محرك قصير وسقف مائل يمتد حتى نهاية الصندوق الخلفي، وأن تزود بمصابيح تتميز بإضاءة ثلاثية الأبعاد.

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ولم تكشف BAIC عن أية تفاصيل حول قوة محركات هذه المركبة بعد أو تقنياتها، لكن المعلومات المسربة تشير إلى أنها ستزود ببطاريات متطورة تكفيها لتقطع مسافة 800 كلم بالشحنة الواحدة.

ومن المفترض أن تصنف هذه المركبة من بين السيارات الكهربائية من الفئة الرابعة، وأن تحصل على نظام قيادة ذاتية وتقنيات مطورة تغني السائق تماما عن القيادة في حال أراد الاستمتاع برحلته أثناء التنقل بالسيارة.

وتجدر الإشارة إلى أن BAIC كانت قد أنتجت العديد من السيارات المميزة في العامين الماضيين، منها سيارات كهربائية وسيارات كروس أوفر رباعية الدفع لقيت رواجا كبيرا في أسواق الصين والهند وباكستان، وتعمل حاليا على تطوير مركبة كروس أوفر لتكون شبيهة بسيارات الفئة "G" الشهيرة من مرسيدس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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