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هواتف قد تكتسح الأسواق لسعرها المنافس ومواصفاتها المميزة

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أعلنت شركة Realme المنافس البارز لهواوي عن هاتفين جديدين قد يحققان مبيعات كبيرة في الأسواق العالمية.

الهاتف الأول Narzo 20 سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، ومزود بشاشة بمقاس 6.5 بوصة قادرة على عرض فيديوهات +FHD.

وسيضمن الأداء الجيد له معالج Helio G85 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

كما زوته Realme ببطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وبمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات.

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وسيطرح هذا الجهاز بنسختين بسعر 145 و155 دولارا، تتميزان بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

أما الهاتف الثاني Narzo 20 Pro فسيحصل على شاشة بمقاس 6.5 شبيهة بشاشة الهاتف الأول، ترددها 90 هيرتزا.

وسيزود بمعالج Helio G95 ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

ودعمته Realme ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وبكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه، أما أسعار نسخه في الأسواق فتتراوح ما بين 205 و230 دولارا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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