نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر جوال Realme C17 الجديد في السعودية ومصر والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة Realme C17 ، هو أحدث هواتف شركة ريلمي العالمية، والذي من المقرر أن يتم طرحه بالأسواق الفترة القادمة، والجوال يحتوي على إمكانيات عالية، ومواصفات كبيرة بالرغم من رخص ثمن الهاتف، وكانت شركة ريلمي قد نشرت مقطع فيديو يشرح امكانيات الهاتف، ومن أهم مواصفات جوال ريلمي سي 17، أن الجوال يحتوي على بطارية كبيرة جداً تجعل الموبايل يعمل أكبر فترة ممكنة أثناء الاستخدام، وسوف نقوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، بشرح مواصفات وسعر جوال Realme C17 في السعودية ومصر والدول العربية.

مواصفات Realme C17

يحتوي هاتف ريلمي سي 17 على امكانيات عالية ومواصفات كبيرة بيانها كالآتي:-

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يأتي الجوال ببطارية كبيرة سعتها 5000 مللي أمبير، تعمل لفترات طويلة أثناء الاستخدام. بطارية الجوال تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات. يعمل الهاتف بنظام تشغيل أند رويد 10. الجوال يدعم تشغيل جميع شبكات الاتصال من الجيل الثاني 2G، وحتى شبكات الجيل الرابع 4G. يأتي الجوال بذاكرة عشوائية كبيرة سعتها 6 جيجابايت. الموبايل يأتي بذاكرة داخلية صلبة سعتها التخزينية 128 جيجابايت. يحتوي الهاتف على ميكروفون مخصص لعزل الضوضاء أثناء التحدث أو التصوير أو التسجيل. يحتوي جوال Realme C17 على أحدث إصدار للبلوتوث الإصدار الخامس، ويدعم خاصية الـ A2DP، وخاصية الـ LE. يحتوي الهاتف على بصمة الأصبع، وهى موجودة أسفل شاشة الجوال. أبعاد الهاتف 164.1*75.5*8.9 ملم، ووزنه 188 جرام. يحتوي الجوال على شريحتين اتصال من نوع Nano Sim، والأثنين في وضع الاستعداد. يأتي الهاتف باللون الأزرق الداكن، ولون البحيرة الخضراء. يأتي الموبايل بواجهة مستخدم من نوع Realme UI 1.0. يأتي الجوال بمعالج من نوع Qualcomm SM4250 Snapdragon 460، بدقة تصنيع 11 نانو متر، والمعالج ثماني النواة. الهاتف يحتوي على معالج رسومي من نوع Adreno 610. يحتوي جوال ريلمي سي 17 على مكبر صوت. يحتوي الهاتف على منفذ 3.5 ملم للسماعات الأذن. يحتوي على واي فاي بترددات a/b/g/n/ac، ويدعم الهاتف الهوت سبوت، والـ Wi-Fi Direct. يحتوي على أحدث إصدارات البلوتوث الإصدار الخامس، ويدعم تقنية الـ LE، وتقنية A2DP. يدعم الجوال تحديد المواقع الجغرافية ونظم الملاحة. يدعم الجوال تشغيل الراديو FM. يدعم الجوال مستشعرات البصمة، والتسارع والتقارب، والبوصلة.

مواصفات الشاشة

شاشة جوال ريلمي سي 17 حجمها كبير، مما تعطينا راحة عند التصفح أو مشاهدة الصور والفيديوهات ومواصفاتها كالآتي:-

شاشة الجوال من نوع IPS LCD كابستيف، تدعم اللمس المتعدد، وتحتوي على 16 مليون لون.

حجم شاشة الجوال 6.5 بوصة، وتستحوذ على 82.3% من واجهة الموبايل الأمامية.

دقة الشاشة 720*1600 بكسل، بكثافة بكسلات 270 بكسل لكل إنش.

نسبة أبعاد الشاشة 20:9.

تحتوي الشاشة على زجاج Corning Gorilla يحميها من الخدوش والكسر.

معدل تحديث شاشة الجوال 90Hz.

مواصفات كاميرات جوال Realme C17

يحتوي الجوال على أربعة كاميرات خلفية وكاميرا واحدة أمامية مواصفاتهم ما يأتي:-

الكاميرا الخلفية للموبايل رباعية، دقة الكاميرا الأولى 13 ميجا بكسل عريضة، بفتحة عدسة 2.2/F، والكاميرا الثانية دقتها 8 ميجا بكسل، عريضة جداً، بفتحة عدسة 2.2/F، والكاميرا الثالثة دقتها 2 ميجا بكسل ماكرو، بفتحة عدسة 2.4/F، والكاميرا الرابعة دقتها 2 ميجا بكسل، وتحتوي على مستشعر العمق، بفتحة عدسة 2.4/F. تحتوي كاميرات الهاتف الخلفية على فلاش من نوع ليد، وتدعم التصوير بجودة الـ HDR، والبانوراما. تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل، لكل 30 إطار في الثانية. الكاميرا الأمامية للهاتف دقتها 8 ميجا بكسل عريضة، بفتحة عدسة قطرها 2.0/F. تدعم الكاميرا الأمامية التصوير بجودة الـ HDR. تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 ميجا بكسل، لكل 30 إطار في الثانية.

سعر الهاتف في الدول العربية

سوف نستعرض مع حضراتكم سعر ريلمي سي 17 في السعودية والدول العربية وهى كالآتي:-