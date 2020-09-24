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تحويل كاميرا الآيفون إلى كاميرا إحترافية مع أفضل 3 تطبيقات

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اسماعيل الماحي 0 تبليغ

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أغلب مستعملي الهواتف الذكية سواءا مستخدمي آندرويد أو آيفون يحبون التصويير بواسطة الهواتف الذكية و التي الان اصبحت اهم ميزة فيها هي كونها تعمل على التقاط صور بجودة عالية ، و لكن ليس جميع الهواتف يمكنها القيام بهذا وتتوفر على كاميرات قوية .

حيث أن هناك بعض الهواتف سواءا آيفون أو آندرويد تقوم بالتقاط صور قد تجدها غير جيدة أو ربما غير مشبعة بالالوان او قد تبدو عادية و هذا امر قد لا تحبه .

لهذا في هذه التدوينة سوف نتعرف معا على تطبيقات تعمل على تحويل كاميرا الهاتف الى كاميرا احترافية و سوف يكون موضوعنا موجه فقط لمستعملي الايفون اما مستخدمي الاندرويد فقد سبق و عرضنا تطبيقات مشابهة في تدوينات سابقة .

1 – تطبيق VSCO 

تحويل كاميرا الآيفون إلى كاميرا إحترافية مع أفضل 3 تطبيقات

تحويل كاميرا الآيفون إلى كاميرا إحترافية مع أفضل 3 تطبيقات

أول تطبيق معنا في هذه التدوينة ، هو تطبيق VSCO  المميز للغاية ، و الذي يمكنك تحميله مجانا عبر متجر الايتونز من خلال الرابط بالأسفل ، و ميزة التطبيق انه يحول الكاميرا الخاصة بك الى كاميرا احترافية جدا .

حيث يعمل على تزويدك بمجموعة من الادوات من اجل التقاط الصور بطريقة افضل و اكثر احترافية .

تحميل تطبيق VSCO  

2 – تطبيق Obscura 2 

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تحويل كاميرا الآيفون إلى كاميرا إحترافية مع أفضل 3 تطبيقات

تحويل كاميرا الآيفون إلى كاميرا إحترافية مع أفضل 3 تطبيقات

التطبيق الثاني هو Obscura 2  ، و هو يتيح لك أيضا مجموعة من الخصائص مثل امكانية التلاعب بالالوان و تحسينها الى جانب امكانية التحكم في درجة تكبير او تصغير الصورة ، و ايضا جعل الخلفية ضبايبة .

و يمكنك عبر هذا التطبيق المجاني تحويل كاميرا آيفون الى كاميرا احترافية و ايضا تعديل الصور بطريقة سهلة عن طريق استخدامه .

تحميل تطبيق Obscura 2  

3 – تطبيق Rookie Cam 

تحويل كاميرا الآيفون إلى كاميرا إحترافية مع أفضل 3 تطبيقات

تحويل كاميرا الآيفون إلى كاميرا إحترافية مع أفضل 3 تطبيقات

آخر تطبيق معنا ي هذه التدوينة هو تطبيق Rookie Cam ، و الذي تستطيع عن طريق تشغيله جعل الكامييرا الخاصة بك تلتقط تفاصيل الصور بدقة .

مع العلم أن أكثر ما يميز هذا التطبيق ليس فقط تحويل كاميرا ايفون الى كاميرا اخترافية ، بل أيضا مجموعة الفلاتر و التأثيرات التي يتوفر عليها و التي تجعل من الصور الخاصة بك صورا اكثر من رائعة .

تحميل تطبيق Rookie Cam

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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