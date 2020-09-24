تحويل كاميرا الآيفون إلى كاميرا إحترافية مع أفضل 3 تطبيقات

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أغلب مستعملي الهواتف الذكية سواءا مستخدمي آندرويد أو آيفون يحبون التصويير بواسطة الهواتف الذكية و التي الان اصبحت اهم ميزة فيها هي كونها تعمل على التقاط صور بجودة عالية ، و لكن ليس جميع الهواتف يمكنها القيام بهذا وتتوفر على كاميرات قوية .
حيث أن هناك بعض الهواتف سواءا آيفون أو آندرويد تقوم بالتقاط صور قد تجدها غير جيدة أو ربما غير مشبعة بالالوان او قد تبدو عادية و هذا امر قد لا تحبه .
لهذا في هذه التدوينة سوف نتعرف معا على تطبيقات تعمل على تحويل كاميرا الهاتف الى كاميرا احترافية و سوف يكون موضوعنا موجه فقط لمستعملي الايفون اما مستخدمي الاندرويد فقد سبق و عرضنا تطبيقات مشابهة في تدوينات سابقة .
1 – تطبيق VSCO
أول تطبيق معنا في هذه التدوينة ، هو تطبيق VSCO المميز للغاية ، و الذي يمكنك تحميله مجانا عبر متجر الايتونز من خلال الرابط بالأسفل ، و ميزة التطبيق انه يحول الكاميرا الخاصة بك الى كاميرا احترافية جدا .
حيث يعمل على تزويدك بمجموعة من الادوات من اجل التقاط الصور بطريقة افضل و اكثر احترافية .
2 – تطبيق Obscura 2
التطبيق الثاني هو Obscura 2 ، و هو يتيح لك أيضا مجموعة من الخصائص مثل امكانية التلاعب بالالوان و تحسينها الى جانب امكانية التحكم في درجة تكبير او تصغير الصورة ، و ايضا جعل الخلفية ضبايبة .
و يمكنك عبر هذا التطبيق المجاني تحويل كاميرا آيفون الى كاميرا احترافية و ايضا تعديل الصور بطريقة سهلة عن طريق استخدامه .
3 – تطبيق Rookie Cam
آخر تطبيق معنا ي هذه التدوينة هو تطبيق Rookie Cam ، و الذي تستطيع عن طريق تشغيله جعل الكامييرا الخاصة بك تلتقط تفاصيل الصور بدقة .
مع العلم أن أكثر ما يميز هذا التطبيق ليس فقط تحويل كاميرا ايفون الى كاميرا اخترافية ، بل أيضا مجموعة الفلاتر و التأثيرات التي يتوفر عليها و التي تجعل من الصور الخاصة بك صورا اكثر من رائعة .
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