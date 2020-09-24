تويتر يستعد لتقليد فيس بوك عبر اضافة هذه الميزة

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رغم ان تويتر مختلف في نظامه عن باقي منصات التواصل الإجتماعي مثل انستقرام و فيس بوك و غيرهم إلا انه يظل متميزا بنظام الفريد من نوعه و الذي يدور فقط حول نشر التغريدات بعدد كلمات محدودة ، و تبادل الرسائل في الشات فقط عن طريق الكتابة .
و لكن على ما يبدو فإن تويتر يسعى الى تطوير نفسه أكثر و اضافة بعض المزايا الجديدة ، حيث من المتوقع أن تظهر قريبا خاصية اخرى على مستوى الشات في تويتر و هي الرسائل الصوتية .
إذ أن منصة تويتر حاليا تعمل على تمكين المستخدمي من تبادل الرسائل فيما بينهم عبر الرسائل الصوتية و هي الميزة الموجودة مسبقا في كل من فيس بوك و انستقرام و سناب شات و ايضا موجودة في واتساب و الكثير من التطبيقات الأخرى.
و سوف تقوم تويتر بإطلاق هذه الميزة مبدئا في البرازيل من أجل اختبارها ثم بعد ذلك سوف يتم تعميمها على باقي دول العالم ، و مع هذه الخاصية الجديدة فإنه لا شك أن تويتر سوف تسهل الشات و الدردشة على مستخدميها فيما بينهم ، حيث أن الرسائل الصوتية تعتبر مريحة للأغلبية نظرا لأنك تضغط على زر و تشرع في الحديث ثم بعد رفع يدك على زر التسجيل يتم ارسال الرسالة .
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