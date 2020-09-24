لماذا لن يستفيد العرب من 5G في هاتف آيفون 12 ؟

بينما تستعد شركة آبل إلى إطلاق هاتفها الجديد آيفون 12 و الذي تعمل حاليا على تطويره أكثر ، فإن هناك بعض التحديثات التي بدأت تظهر و التي من شأنها أن تهم العرب خصيصا إلى جانب بعض الدول الأخرى و التي تعاني مشكلة مع تقنية شبكات الإتصال 5G .

حيث تبين انه رغم كون هاتف آيفون 12 سوف يدعم خدمة الاتصال السريع الجديد من الجيل الخامس 5G إلا أنه ليس الجميع سوف يستطيع ان يستفيد منها ، حيث أن الامر يظل رهينا بشركة الإتصال التي يستعملها المستخدم إلى جانب مكان توجده بالضبط .

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و على سبيل المثال فإنه في الولايات المتحدة الأمريكية تتفاوت شبكات الإتصال 5G فيما بينها بين قوية و ضعيفة ، بينما في دول أخرى تقنية الـ 5G ليست متوفرة بعد كما ينطبق الحال بالضبط على بعض الدول العربية و التي شركات الإتصال التابعة لها لم تقم بعد بتوفير هذه التقنية .

حيث سوف يكون هناك هواتف عدة رغم دعمها لـ تقنية 5G إلا أنها لن ستفيد منها أو سوف تستفيد منها لكن مع سرعة ليست كما يتوقعها المستخدم ، و بالتالي يمكن القول ان خاصية 5G في الآيفون 12 قد لا تكون ميزة ذات أهمية للعديد من المستخدمين حيث تواجدها لن يفيدهم في اي شيء اذ يظل رهينا بمكان تواجدهم بالضبط .