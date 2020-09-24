نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ميكي 2020 الجديد على النايل سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم لكم تردد قناة ميكي ٢٠٢٠ على النايل سات، إذ تهتم بها الأسرة العربية، لما تقدمه من محتوى متميز يجذب الأطفال. وتعرض قناة ميكي الأفلام الكرتونية، التي تهدف إلى تعليم الأطفال، والأغاني والأناشيد التي تعلم الأطفال القيم والمبادئ. وتتميز بتقديم البرامج التعليمية، التي تناسب كافة الأعمار، ما يزداد بحث الآباء والأمهات عنها، كوسيلة تعليمية للأبناء والأطفال.
قناة ميكي للأطفال
تتميز قناة ميكي أنها تقدم الأفلام الكرتونية المدبلجة، والمترجمة من الإنجليزية إلى العربية. كما تقدم البرامج التعليمية للأرقام والحروف، ما يسهل على الطفل حفظ الأرقام بالإنجليزية بطريقة سهلة. كما تقدم الأناشيد والأغاني باللغة الإنجليزية، لتعليم الطفل منذ الصغر.
تردد قناة ميكي ٢٠٢٠
تردد قناة ميكي ٢٠٢٠ هو أكثر ما يبحث عنه المواطن العربي، بعد إعلان إدارة القناة نقلها التردد القديم إلى، تردد قناة ميكي الجديد. أعلنت إدارة القناة، أن التردد الجديد، بسبب تحسين جودة الصورة، ومنع الإعلانات، ويمكن استقبال تردد قناة ميكي ٢٠٢٠ على النايل سات على التردد التالي:
- التردد: 11526
- الاستقطاب: أفقي
- الترميز: 27500
تردد قناة ميكي القديم
نعرض لكم تردد قناة ميكي القديم أيضا، وذلك بعد أن أعلنت إدارة القناة عن العودة إلى العمل التردد القديم، بعد فترة من العمل بالتردد الجديد. إذ يمكن استقبال تردد قناة ميكي القديم حسب الإشارة التي تعمل في بلدك، والتردد هو:
- التردد: 11257
- الاستقطاب: أفقي
- الترميز: 27500
تردد قناة ميكي الجديد 2020
تتميز قناة ميكي للاطفال بتقديم محتوي تعليمي للطفل من خلال الأفلام الكرتون المدبلجة، ما يساهم في تعليم الطفل لغة التخاطب والحوار في عمر من سنتين إلى 5 سنوات. كما تقدم برامج التعليم والأغاني والأناشيد التي تساهم في تعليم الطفل الحروف، وأسماء الفواكه والحيوانات. ويمكن استقبال تردد قناة ميكي الجديد 2020 نايل سات على التردد التالي:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد:١١٢٥٧
- الاستقطاب: افقي
- الترميز: ٢٧٥٠٠
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