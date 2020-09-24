 Vivo تعلن عن أحدث هواتفها بتقنيات تصوير ممتازة



تميزت شركة Vivo الصينية في السنوات الأخيرة بطرح تقنيات جديدة غيرت عالم الأجهزة الذكية بشكل كبير، ومؤخرا أعلنت عن هاتف جديد طورته ليكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ من الفئة المتوسطة.

ويأتي هاتف Vivo V20 Pro بهيكل أنيق من المعدن والبلاستيك والزجاج، مقاوم للماء والغبار، ومحمي بطبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، يزن 170 غ.

وزود هذا الهاتف بشاشة AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، تملأ كامل مساحة واجهته الأمامية تقريبا باستثناء مساحة صغيرة مخصصة للكاميرات الأمامية.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج Snapdragon 765G ثماني النوى، قادر على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

كما حصل على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، يمكن شجنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 33 واطا، وعلى نظام تشغيل "أندرويد-10" مع واجهات Funtouch OS 11.

والأهم من كل ما سبق هو قدرات التصوير الممتازة لهذا الهاتف والتي تضمنها كاميرتان أماميتان بدقة (44+8) ميغابيكسل، وكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل.