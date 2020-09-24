نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Galaxy S20 FE بنسختيه ال 4G و5G والسعر في الأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات هاتف Galaxy S20 FE ، في ثورة جديدة في عالم الهواتف الذكية، كشفت شركة سامسونج العالمية، عن هاتفها الجديد Galaxy S20 FE ، وهو أحدث ما أصدرته في سلسة هواتف Galaxy S20، والذي تم تصنيفه بين الهواتف الذكية لعام 2020م، كأحد أفضل الهواتف الذكية، من حيث التصميم والمزايا، وهو ما دفع الشركة لإطلاق لقب، Fan Edition على هذا الإصدار المميز.

مواصفات هاتف Galaxy S20 FE

طرحت شركة سامسونغ هاتفها المميز والجديد، Galaxy S20 FE بمواصفات مرموقة ومزايا متعددة، دفعت الكثيرون للبحث عن هذا الإصدار البديع، في الأيام القليلة الماضية، والذي أتى بالكثير من المواصفات المميزة منها؛ وزن الجهاز الخفيف، والذي يبلغ 190 جرامًا، مع التغطية للجهاز بخامات بلاستيكية قوية، تمنع عنه الخدش أو التهشيم بسهولة، وهو في هذا يشبه مواصفات هاتف Oppo Reno 4.

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يأتي هاتف Galaxy S20 FE، بميزة مقاومة المياه على عمق 1.5 متر، أي أنه يتحمل ضغط المياه وشدتها حتى نصف الساعة، وهي ميزة فريدة إذا سقط هاتفك في المياه، أو نسيت ونزلت به إلى البسين وخلافه، كما يدعم الهاتف إمكانية تركيب شريحتي اتصال به، من نوعية ال4G وال 5G، أو إمكانية إضافة كارت ميموري إضافي مع شريحة واحدة.

مزايا هاتف سامسونج جالاكسي إس 20 إف إي

شاشة الهاتف من النوعية المقاومة للمياه، بالإضافة إلى تصميمها بدقة تصل إلى 1080×2400 بكسل، وهي من نوع شاشات Dynamic AMOLED، كما تدعم HDR10+، وكذلك معدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز، وهي مزايا تفتقدها بعض الهواتف الذكية التابعة لعدد من الشركات الكبرى الأخرى.

يعمل هاتف Galaxy S20 FE ، للنسخة ال4G؛ من خلال معالج Exynos 990، ثماني النواة والأسرع على الإطلاق، ما يجعل الهاتف سريعًا في التصفح والاستخدام للتطبيقات، دون بطء أثناء التحميل، وكذلك مع فتح الألعاب وتحديثها، بينما المعالج الرسومي له هو Mali-G77 MP11.

، للنسخة ال4G؛ من خلال معالج Exynos 990، ثماني النواة والأسرع على الإطلاق، ما يجعل الهاتف سريعًا في التصفح والاستخدام للتطبيقات، دون بطء أثناء التحميل، وكذلك مع فتح الألعاب وتحديثها، بينما المعالج الرسومي له هو Mali-G77 MP11. بينما يعمل هاتف Galaxy S20 FE ، للنسخة ال5G؛ كوالكوم سناب دراجون من خلال Mongoose M5، وهو المعالج ثماني النواة الأقوى على الإطلاق، والذي تبلغ دقة تصنيعه 7 نانو ميتر، بينما المعالج الرسومي له هو Adreno 650.

للنسخة ال5G؛ كوالكوم سناب دراجون من خلال Mongoose M5، وهو المعالج ثماني النواة الأقوى على الإطلاق، والذي تبلغ دقة تصنيعه 7 نانو ميتر، بينما المعالج الرسومي له هو Adreno 650. ويعمل هاتف Galaxy S20 FE ، بنظام التشغيل آندرويد 10، وله واجهة One UI 2.5، الخاصة بمنتجات شركة سامسونج.

بنظام التشغيل آندرويد 10، وله واجهة One UI 2.5، الخاصة بمنتجات شركة سامسونج. وبالحديث عن الكاميرا، يأتي الهاتف الأحدث من سامسونغ، بكاميرا أمامية لها دقة مرتفعة، تسمح بالتصوير السيلفي بدقة 32 ميجا بكسل، في حين يأتي الجهاز، بكاميرا ثلاثية خلفية، تمكّن المستخدم من التصوير بخاصية الزوم، دون أي فقد للتفاصيل، كما تسمح الكاميرا الأخيرة بإمكانية التصوير العريض.

أنواع هاتف Galaxy S20 FE

يأتي هاتف Galaxy S20 FE مع نوعين؛ هما هاتف Galaxy S20 FE 128 جيجا، وهاتف Galaxy S20 FE 256 جيجا، ويتوفر معه ذاكرة رام من نوع LPDDR5.

سعر موبايل Galaxy S20 FE

تم طرح هاتف Galaxy S20 FE، من شركة سامسونج رسمًا، للنسخة ال4G ومساحة تخزين 128 جيجا، بسعر 630 يورو، في حين طُرحت النسخة الثانية من ال4G، بمساحة 256 جيجا بسعر 720 يورو. أما النسخة ال 5G من الهاتف، تم طرحها في الأسواق بسعر 730 يورو، للنسخة ذات 128 جيجا.