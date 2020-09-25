نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موبايل Oppo Reno 4 pro سعر ومواصفات ومميزات اوبو رينو 4 برو في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات موبايل اوبو رينو 4 برو: بعد نجاح شركة اوبو من إصدارات موبايلات Reno السابقة، تُعلن عن إصدار هاتف جديد مش سلسلة Reno، وهو موبايل Oppo Reno 4 Pro، ويُعد هذا الهاتف تطويراً وتحديثاً للإصدارات السابقة من سلسلة رينو، ويأتى هذا الهاتف من الفئة المتوسطة، وفى هذا الإصدار إستغنت oppo عن معالجات ميدياتك، التى كانت فى الإصدارات السابقة من الفئة الإقتصادية، حيثُ ياتي موبايل Oppo Reno 4 Pro بمعالج سناب دراجوان من شركة كوالكوم، ويعتبر هذا تحديثا كبيراً فى الفئة الإقتصادية.

مواصفات موبايل Oppo Reno 4 Pro

المعالج: من شركة كوالكوم من نوع snapdragon 750G، بتكنولوجيا 8 نانو، مع معالج رسوميات من نوع Adreno 618.

الكاميرا الأمامية: تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4، وتدعم التصوير بوضع ultra night selfie mode.

الكاميرا الخلفية: تأتى الكاميرا الخلفية رباعية، الكاميرا الأولى تأتى بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.7، والكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهذة الكاميرا خاصة بالتصوير الواسع، والكاميرا الثالثة تأتى بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي خاصة بالتصوير الماكرو، والكاميرا الرابعة تأتى بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهذة الكاميرا خاصة للعزل، وتأتى الكاميرات مع فلاش ليد أحادى.

الذاكرة: يأتى الهاتف بذاكرة تخزين 256 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت، ويدعم الهاتف تركيب ذاكرة تخزين إضافية (كارت ميموري) حتي 256 جيجا فى منفذ مخصص له.

البطارية: تأتي البطارية بسعة 4015 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 30W.

شبكات الإتصال: الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال ويدعم شبكات الإتصال من الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G والجيل الخامس 5G.

الشاشة: تأتي الشاشة بمساحة 6.4 بوصة بجودة FHD+ بدقة 1080×2400 بكسل، وتأتي الشاشة من نوع Super Amoled وبها ثقف مزدوج للكاميرا.

الواجهة ونظام التشغيل: يأتي الهاتف بواجهة اوبو ColorOs 7.2، ويأتي نظام التشغيل أندرويد 10.

• يدعم الهاتف منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن، ويدعم خاصية Dolby Atoms لتقديم تجربة صوت أفضل.

• يأتي الخامات المصنع منها الهاتف من البلاستيك المشابة للزجاج، ويأتي موبايل رينو 4 برو بثلاث ألوان اللون الأزرق واللون الأسود، واللون الأبيض .

مميزات موبايل Oppo Reno 4

• الهاتف يقدم أداء مميز ومحترم جداً.

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• يدعم الهاتف تصوير فيديوهات بجودة 4K.

• تصميم الهاتف شيك وخفيف وتصميم عصري.

• يدعم شرحتين وكارت ميمورر منفصل فى وقت واحد.

• الشاشة من نوع Super Amoled وبها ثقب مزدوج تقدمة تجربة ممتازة.

علبة موبايل Oppo Reno 4 Pro

• هاتف Oppo Reno 4 Pro.

• رأس الشاحن بقوة 65w مع كابل usp من نوع type c.

• سماعات الأذن بمنفذ 3.5 ملم.

• سكرين لحماية الشاشة تم وضعها مسبقاً على الهاتف.

• جراب ظهر شفات لحماية الهاتف من الصدمات.

سعر موبايل وموعد نزولة Oppo Reno 4 Pro

• سعر هاتف اوبو رينو 4 برو فى مصر 8400 جنية مصري، وسيتم نزولة بالأسواق المصرية فى نهاية شهر سبتمبر.

• سعر جوال اوبو رينو 4 برو فى السعودية 1750 ريال سعودي.