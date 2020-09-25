نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات oppo Reno 4 pro 5G| أوبو رينو 4 برو 5g الرائع في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات oppo Reno 4 pro 5G، اخر إصدارات شركة أوبو الصينية، ويأتي الهاتف ضمن أفضل الهواتف الذكية من سلسلة رينو حيث أطلقت شركة oppo قبل هذا الهاتف Reno 3 Reno 4، يأتي هذا الإصدار من سلسلة oppo Reno بدعم شبكات الجيل الخامس، وبقوة بطارية كبير يتم شحنها فى نصف ساعة، يجمع هاتف أوبو رينو 4 برو 5G ما بين الشياكة وبين الخدمات والامكانيات العالية التي يرغب فيها المستخدمين، كما يتميز بالعديد من الخصائص والمواصفات التي نبرزها إليكم.

oppo Reno 4 pro 5G

كما ذكرنا لكم فى المقدمة أن هاتف oppo Reno 4 5G احد احدث الهواتف الذكية التي أصدرتها الشركة الصينية oppo كبري الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، والتي تقوم دائما بتقديم الجديد فى مجال المحمول والأجهزة الذكية كما أنها تقع دائما فى منافسة شرسة مع شركة سامسونج التي اطلقت مؤخرا عن هاتف سامسونج جالاكسيs20 EF، بالإضافة إلي المنافسة أيضا مع الشركات الأخري.

مواصفات oppo Reno 4 pro 5G

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نظام التشغيل: يعمل هاتف أبو رينو 4 بأحدث أنظمة التشغيل أندرويد 10

يعمل هاتف 4 بأحدث أنظمة التشغيل أندرويد 10 التصميم: يتم تصنيع الهاتف وتصميمه من الزجاج جوريلا 6.

يتم تصنيع الهاتف وتصميمه من الزجاج جوريلا 6. الشاشة: مقاس الهاتف 6.5 بوصة، استحواذ الشاشة على 89.5 من حجم الهاتف، وتأتي الشاشة (2400*1080) بيكسل.

مقاس الهاتف 6.5 بوصة، استحواذ الشاشة على 89.5 من حجم الهاتف، وتأتي الشاشة (2400*1080) بيكسل. الذاكرة الخارجية: يوجد اصدار به ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت، وإصدار اخر به ذاكرة 128 جيجا بايت.

يوجد اصدار به ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت، وإصدار اخر به ذاكرة 128 جيجا بايت. الذاكرة العشوائية: يوجد اصدار به ذاكرة عشوائية 12 ميجا بيكسل، والآخر 8 ميجا بيكسل.

يوجد اصدار به ذاكرة عشوائية 12 ميجا بيكسل، والآخر 8 ميجا بيكسل. الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة 32 ميجا بيكسل مميزة تلك الكاميرا في تصوير الصور السلفي، تأتي بفتحة عدسة F2/4، يمكنها أيضاً تصوير الفيديوهات بجودة 1080p.

تأتي بدقة 32 ميجا بيكسل مميزة تلك الكاميرا في تصوير الصور السلفي، تأتي بفتحة عدسة F2/4، يمكنها أيضاً تصوير الفيديوهات بجودة 1080p. الكاميرا الخلفية: ثلاثية الأولي تأتي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f1/7، والثانية تأتي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f2/4، والثالثة تأتي بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسةf2/2، كما تدعم الكاميرا الأولي تصوير الفيديوهات بجودة 1080p، والكاميرا الثانية تستخدم للتكبير البصري حتي 2X، والكاميرا الثالثة تستخدم تستخدم في تصوير الفيديوهات من نوعية AF.

ثلاثية الأولي تأتي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f1/7، والثانية تأتي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f2/4، والثالثة تأتي بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسةf2/2، كما تدعم الكاميرا الأولي تصوير الفيديوهات بجودة 1080p، والكاميرا الثانية تستخدم للتكبير البصري حتي 2X، والكاميرا الثالثة تستخدم تستخدم في تصوير الفيديوهات من نوعية AF. المعالج: من نوعية كوالكوم اسناب دراجون 765G، 7 نانو متر.

من نوعية كوالكوم اسناب دراجون 765G، 7 نانو متر. البطارية: سعة البطارية 4000 مللي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 65 واط من نوعية super vooc 2.

سعر oppo Reno 4 pro 5G

يأتي هاتف oppo Reno 4 pro 5G بالعديد من الألوان منها (الاخضر، الأسود، الأبيض، الوردي، الأزرق)، ويأتي مع الهاتف سماعات الأذن والشاحن، وجاءت أسعار الهاتف كالآتي:

سعر هاتف oppo Reno 4 pro 5G في الإمارات 2499 درهم إماراتي.

4 في الإمارات 2499 درهم إماراتي. سعر هاتف oppo Reno 4 pro 5G العالمي للإصدار الأول الخاص بذاكرة 256 جيجا مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا رام بسعر (605 دولار أمريكى)، أما عن سعر الإصدار الثاني الخاص بذاكرة داخلية 128 جيجا، 8 رام يأتي بسعر 535 دولار.

4 العالمي للإصدار الأول الخاص بذاكرة 256 جيجا مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا رام بسعر (605 دولار أمريكى)، أما عن سعر الإصدار الثاني الخاص بذاكرة داخلية 128 جيجا، 8 رام يأتي بسعر 535 دولار. سعر oppo Reno 4 pro 5G في مصر للإصدار الأول 9800 جنية مصري، للإصدار الثاني 8660 جنية مصري.

4 في مصر للإصدار الأول 9800 جنية مصري، للإصدار الثاني 8660 جنية مصري. سعر oppo Reno 4 pro 5G فى السعودية للإصدار الأول 2270 ريال سعودي، للإصدار الثاني 2000 ريال سعودي.

بذكر أن شركة أوبو العالمية قد أصدرت هاتف Oppo find x2 pro من افضل الهواتف الذكية التي ألقت استحسان الجميع نظراً لما قدمته من خدمات ومميزات بهذا الجهاز وبسعر مقبول، بالإضافة إلي الهاتف العبقري Oppo A21S، والذي يقع في منافسة شرسة مع هاتف سامسونج جالاكسي a21s.

عيوب oppo Reno 4 pro 5G

تأتي عيوب هاتف أوبو رينو 4 برو 5G قليلة ولكن بعض المستخدمين يشعرون أنها قد تؤثر عليهم بالسلب وتأتي من أهم تلك العيوب هو تقليل دقة الكاميرا الأمامية إلي 32 ميجا بيكسل مقارنة بالاصدار السابق لسلسلة رينو الموجود في Reno 3، بالإضافة إلي سعة البطارية الذي من الطبيعي ينخفض بسرعة نتيجة استخدام شبكة الجيل الخامس، وعدم إمكانية إضافة ذاكرة خارجية.