تطبيقات عليك حذفها فورا من هاتفك او ستفقد أموالك

أن يكون التطبيق الذي تقوم بتحميله على هاتفك متواجدا على متجر الجوجل بلاي لا يعني ابدا ان التطبيق آمن و يمكن أن تثق به حيث أن هناك العديد من التطبيقات و التي للاسف تقوم بالتحايل على نظام الجوجل بلاي و التلاعب به من أجل استغلال المستخدمين له .

و هناك نوعية من التطبيقات إذا قمت بالاشتراك فيها فإن ما يحدث هو أنها تقوم بجعلك تقوم باتمام عمليات شرءا دون أن تلاحظ ذلك فقط بنقرة واحد و هذه التطبيقات عادة ما تتلاعب بسياسة الخصوصية لديها و سياسة الاتستخدام و هو أمر مخالف للجوجل بلاي .

و قد نشرت احدى شركات احماية و التي تدعى Sophos :

حذرت من ما يصل الى 20 تطبيقا حذرت من استخدامهم و ان كنت تستعمل واحدا منهم على هاتفك فتأكد أنك سوف تفقد أموالك قريبا لأن هذه التطبيقات ستجعلك تقوم بعمليات شراء داخل التطبيق و دفع ثمن اشتراكات رغم أنك لم تقصد فعل ذلك .

و التطبيقات التي نتحدث عنها هي على هذا الشكل :

Compress Video

Dynamic Wallpaper

Gametris Wallpaper

MojiFont

Montage

My Replica 2

Old Me-Simulate Old Face

Photo Converter

Prank Call

Recover deleted photos, Photo backup

Search by Image

Video Magician

Xsleep

Zyaon Wallpaper

إن كنت تستعمل أي واحد من هذه التطبيقات فإنه يفضل ان تقوم و فورا بحذفه من هاتفك آندرويد و بدون تردد ، كي توفر الحماية لنفسك و حاول اتخاذ المزيد من الحيطة و الحذر مستقبلا .