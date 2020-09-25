آبل تستعد لإطلاق 4 نسخ من هاتف iPhone 12

تعمل شركة آبل حاليا على تطوير هاتفها الجديد و الذي أطلقت عليه إسم iPhone 12 ، و هو هاتف رغم انه لازال في مرحلة التطوير إلا أنه أحدث ضجة واسعة وسط المجتمع التقني حيث أن الكثير من الأشخاص يتحدثون عنه بشكل كبير يوميا في العديد من المنتديات و مواقع التواصل الإجتماعي .

و كل ما نملكه الآن من معلومات عن هاتف iPhone 12 هي عبارة عن تسريبات يتم تداولها من طرف بعض الأشخاص المعروفين بالتسريبات التي يقومون بتنزيلها و التي غالبا ما تكون حقيقية ، و قد تم تسريب معلومة في غاية الأهمية مؤخرا مفادها أن هاتف آيفون 12 سوف يكون عبارة عن 4 إصدارات و هي على هذا الشكل :

iPhone 12 mini و هو الهاتف الأصغر بشاشة قياسها 5.4 بوصة.

iPhone12 و سوف يكون مقاس شاشته 6.1 بوصة.

هاتف iPhone12Pro و سوف يكون أيضا مقاس شاشته 6,1 بوصة .

و أخيرا iPhone12Pro Max مقاس 6.7 بوصة.

شركة آبل قد أضافت نسخة جديدة و هي الـ iPhone 12 mini حيث أنه في السنة السابقة و نحن نتحدث عن آيفون 11 ، لم يكون هناك هاتف iPhone 11 mini .

و من المتوقع أن يتم الكشف رسميا عن هاتف آيفون 12 الجديد في وسط شهر اكتوبر حيث أنه لم يتم بعد تحديد الموعد رسميا و لكن من االمتوقع أن يكون في يوم 12 او 13 من شهر أكتوبر .